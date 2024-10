Rok po zmianie. Polska trwale podzielona. Raport "Ukryty kryzys władzy"

Należy przy tym zaznaczyć, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości jako jedynego polityka tego ugrupowania, który powinien zostać ukarany więzieniem, wskazywali Ryszarda Czarneckiego – wskazało go 16 proc. Zwolennicy PiS nie byli w stanie podać konkretnych osób z poprzedniego obozu władzy, które według nich powinny trafić do więzienia, mimo że aż co trzeci wyborca PiS uważa, że są tacy politycy lub urzędnicy poprzedniej władzy, którzy zasłużyli na więzienie.

Omówienie obszernego raportu "Ukryty kryzys władzy" można znaleźć na stronie "Krytyki Politycznej".