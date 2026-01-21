Rzeczpospolita
Donald Trump spotkał się w Davos z Karolem Nawrockim

Prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Davos - przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Aktualizacja: 21.01.2026 18:08 Publikacja: 21.01.2026 17:30

Karol Nawrocki, Donald Trump

Foto: Reuters/Denis Balibouse

Bartosz Lewicki

Amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi podali, że spotkanie z Nawrockim odbyło się bez udziału mediów.

Ani Biały Dom ani Kancelaria Prezydenta RP nie przekazały szczegółów dotyczących rozmowy. Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Trump ma zaplanowane spotkania dwustronne w Davos. Na liście spotkań, oprócz Karola Nawrockiego, znaleźli się prezydent Szwajcarii Guy Parmelin, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi, premier Belgii Bart De Wever i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

W czwartek prezydent Donald Trump ma spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Po spotkaniu Karol Nawrocki opublikował na platformie X podziękowanie za udane spotkanie, publikując zdjęcie obok amerykańskiego prezydenta. 

Spotkanie nastąpiło tuż po przemówieniu Donalda Trumpa na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump w Davos o Grenlandii: Tylko USA są w stanie ją zabezpieczyć

Karol Nawrocki w środę wystąpił też w panelu dyskusyjnym poświęconym obronności Europy, w którym udział wzięli też m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb. Nawrocki podkreślał podczas wystąpienia, że Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem. 

Spotkanie Trumpa i Nawrockiego w Davos było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.

Artykuł jest aktualizowany

Donald Trump Karol Nawrocki Donald Trump - druga kadencja
