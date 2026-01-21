Donald Trump spotkał się w Davos z Karolem Nawrockim

Amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi podali, że spotkanie z Nawrockim odbyło się bez udziału mediów.

Ani Biały Dom ani Kancelaria Prezydenta RP nie przekazały szczegółów dotyczących rozmowy. Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Trump ma zaplanowane spotkania dwustronne w Davos. Na liście spotkań, oprócz Karola Nawrockiego, znaleźli się prezydent Szwajcarii Guy Parmelin, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi, premier Belgii Bart De Wever i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

W czwartek prezydent Donald Trump ma spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Po spotkaniu Karol Nawrocki opublikował na platformie X podziękowanie za udane spotkanie, publikując zdjęcie obok amerykańskiego prezydenta.