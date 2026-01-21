Donald Trump spotkał się w Davos z Karolem Nawrockim

Aktualizacja: 21.01.2026 18:08 Publikacja: 21.01.2026 17:30
Karol Nawrocki, Donald Trump
Foto: Reuters/Denis Balibouse
Amerykańscy dziennikarze towarzyszący prezydentowi Trumpowi podali, że spotkanie z Nawrockim odbyło się bez udziału mediów.
Ani Biały Dom ani Kancelaria Prezydenta RP nie przekazały szczegółów dotyczących rozmowy. Polski prezydent jest jednym z sześciu przywódców, z którymi Trump ma zaplanowane spotkania dwustronne w Davos. Na liście spotkań, oprócz Karola Nawrockiego, znaleźli się prezydent Szwajcarii Guy Parmelin, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi, premier Belgii Bart De Wever i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
W czwartek prezydent Donald Trump ma spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Po spotkaniu Karol Nawrocki opublikował na platformie X podziękowanie za udane spotkanie, publikując zdjęcie obok amerykańskiego prezydenta.
Spotkanie nastąpiło tuż po przemówieniu Donalda Trumpa na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.
Czytaj więcej
Donald Trump zabrał głos na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. - Rok temu byliśmy martwym kraj...
Karol Nawrocki w środę wystąpił też w panelu dyskusyjnym poświęconym obronności Europy, w którym udział wzięli też m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb. Nawrocki podkreślał podczas wystąpienia, że Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem.
Spotkanie Trumpa i Nawrockiego w Davos było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.
Artykuł jest aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kiszyniów zaczął proces formalnego opuszczania prorosyjskiej Wspólnoty Niepodległych Państw. Prezydent Maia Sand...
Izrael zgodził się dołączyć do zainicjowanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju, która ma nadzorować wdrażanie por...
Bawaria zaproponowała zmniejszenie liczby niemieckich landów. Wywołało to konsternację oraz podejrzenia o nadmie...
Z powodu „niewielkiej usterki elektrycznej” prezydencki samolot Air Force One, którym Donald Trump leciał na Świ...
Prezydent USA Donald Trump udostępnił na należącej do niego platformie społecznościowej Truth Social nagranie z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas