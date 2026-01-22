Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump zaprasza do Rady Pokoju. Andrzej Duda: Moglibyśmy zadbać o nasze interesy

– Warto wyrazić wstępne zainteresowanie i przyglądać się, jakie będą dalsze propozycje i jak ten projekt będzie się rozwijał i ostatecznie kształtował. Nie warto z góry odżegnywać się od uczestnictwa – powiedział były prezydent Andrzej Duda, komentując w rozmowie z Onetem zaproszenie do tzw. Rady Pokoju, jakie pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego wystosował prezydent USA Donald Trump.

Publikacja: 22.01.2026 08:50

Były prezydent Andrzej Duda skomentował zaproszenie, jakie do prezydenta Karola Nawrockiego skierowa

Były prezydent Andrzej Duda skomentował zaproszenie, jakie do prezydenta Karola Nawrockiego skierował amerykański przywódca Donald Trump

Foto: PAP/Piotr Nowak, PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Jakub Czermiński

Amerykański przywódca chce stworzyć nową instytucję międzynarodową, którą część komentatorów określa mianem nowej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rada Pokoju, bo tak nazywa się to ciało, pierwotnie miała pracować nad nadzorowaniem realizacji porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, jednak z doniesień medialnych wynika, że jej zaproponowany statut jest szerszy, a Rada miałaby zajmować się „promowaniem stabilności, przywracaniem niezawodnych i praworządnych rządów oraz zapewnianiem trwałego pokoju w rejonach dotkniętych lub zagrożonych konfliktem”.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump zaprosił przywódców z kilkudziesięciu państw do Rady Pokoju
Polityka
Dlaczego Donald Trump tworzy Radę Pokoju? Ekspert: Założył, że wywróci stolik

Donald Trump zaprasza do Rady Pokoju

Donald Trump zaprosił do Rady Pokoju przywódców kilkudziesięciu państw. Wiadomo, że zaproszenia otrzymali premier Izraela Beniamin Netanjahu, przywódcy Rosji i Białorusi, Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko, oraz premier Węgier Viktor Orbán. Według informacji płynących z Białego Domu, ok. 35 polityków, w tym reprezentanci Izraela, Rosji, Białorusi, Turcji i Pakistanu, zobowiązało się do dołączenia do Rady Pokoju. Zaproszenia odrzucili przywódcy Norwegii i Szwecji oraz, według mediów, Francji, zaś premier Włoch Giorgia Meloni jeszcze nie podjęła decyzji. Jak powinien zachować się prezydent Karol Nawrocki, który znalazł się wśród zaproszonych?

W rozmowie z Onetem były prezydent Andrzej Duda ocenił, że „poważny problem” z Radą Pokoju polega na tym, że zaproszeni do niej zostali Putin i Łukaszenko. – W kontrze do takiego zastrzeżenia można jednak zauważyć, że nikomu jakoś nie przeszkadza, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zasiada się przy jednym stole z Rosją – zaznaczył, dodając, że przy nastawieniu „nie usiądę do stołu z agresorami” należałoby bojkotować Radę Bezpieczeństwa ONZ. – A nikt nawet o tym nie myśli – stwierdził.

Reklama
Reklama

Rada Pokoju. Co powinien zrobić prezydent Karol Nawrocki?

– Jeśli chcemy osiągnąć pokój i to w formule, gdzie, inaczej niż w ONZ, nikt nie będzie miał prawa weta, to pytanie, czy nie byłoby warto stać się członkiem tej Rady Pokoju. Bo przecież chcielibyśmy być przy stole, gdy rozstrzygać będą się sprawy dla świata kluczowe. Obecność w takim gremium, które faktycznie miałoby moc decyzyjną i sprawczą, byłoby dużym osiągnięciem polskiej dyplomacji – powiedział Andrzej Duda.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Rada Pokoju Donalda Trumpa? Były szef BBN przyznaje: Polska między młotem a kowadłem

Były prezydent wyraził opinię, że w tym kontekście odrzucenie z góry propozycji Donalda Trumpa było nieracjonalne. – Warto wyrazić wstępne zainteresowanie i przyglądać się, jakie będą dalsze propozycje i jak ten projekt będzie się rozwijał i ostatecznie kształtował. Nie warto z góry odżegnywać się od uczestnictwa, to oczywiste – podkreślił.

W rozmowie z Onetem Duda zaznaczył, że na poziomie prezydenckim Polska ma ze Stanami Zjednoczonymi świetne kontakty, a nad Wisłą stacjonują amerykańscy żołnierze. – Amerykańska strategia uwzględnia nas i nasze interesy. W Radzie Pokoju sami moglibyśmy o te nasze interesy zadbać, więc patrzmy na tę propozycję na poważnie i na spokojnie – przekonywał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Andrzej Duda Donald Trump Grenlandia Światowe Forum Ekonomiczne w Davos Davos 2026
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Donald Trump
Polityka
Rada Pokoju Donalda Trumpa? Były szef BBN przyznaje: Polska między młotem a kowadłem
Jarosław Kaczyński i poseł PiS Kacper Płażyński
Polityka
Sondaż „Rzeczpospolitej”: Polacy wypowiedzieli się na temat budowy Portu Haller
Resort Waldemara Żurka zapłacił zewnętrznej firmie Varsovia Capital 40 590 zł za ocenę 11 ofert
Polityka
Porażka szczytnego rządowego projektu. Powstały tylko trzy Centra Pomocy Dzieciom
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór
Polityka
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór: przekazano Kancelarii Prezydenta odpowiedź ws. dołączenia do Rady Pokoju
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama