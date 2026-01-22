Aktualizacja: 22.01.2026 09:40 Publikacja: 22.01.2026 08:50
Były prezydent Andrzej Duda skomentował zaproszenie, jakie do prezydenta Karola Nawrockiego skierował amerykański przywódca Donald Trump
Foto: PAP/Piotr Nowak, PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER
Amerykański przywódca chce stworzyć nową instytucję międzynarodową, którą część komentatorów określa mianem nowej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Rada Pokoju, bo tak nazywa się to ciało, pierwotnie miała pracować nad nadzorowaniem realizacji porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, jednak z doniesień medialnych wynika, że jej zaproponowany statut jest szerszy, a Rada miałaby zajmować się „promowaniem stabilności, przywracaniem niezawodnych i praworządnych rządów oraz zapewnianiem trwałego pokoju w rejonach dotkniętych lub zagrożonych konfliktem”.
Donald Trump zaprosił do Rady Pokoju przywódców kilkudziesięciu państw. Wiadomo, że zaproszenia otrzymali premier Izraela Beniamin Netanjahu, przywódcy Rosji i Białorusi, Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko, oraz premier Węgier Viktor Orbán. Według informacji płynących z Białego Domu, ok. 35 polityków, w tym reprezentanci Izraela, Rosji, Białorusi, Turcji i Pakistanu, zobowiązało się do dołączenia do Rady Pokoju. Zaproszenia odrzucili przywódcy Norwegii i Szwecji oraz, według mediów, Francji, zaś premier Włoch Giorgia Meloni jeszcze nie podjęła decyzji. Jak powinien zachować się prezydent Karol Nawrocki, który znalazł się wśród zaproszonych?
W rozmowie z Onetem były prezydent Andrzej Duda ocenił, że „poważny problem” z Radą Pokoju polega na tym, że zaproszeni do niej zostali Putin i Łukaszenko. – W kontrze do takiego zastrzeżenia można jednak zauważyć, że nikomu jakoś nie przeszkadza, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zasiada się przy jednym stole z Rosją – zaznaczył, dodając, że przy nastawieniu „nie usiądę do stołu z agresorami” należałoby bojkotować Radę Bezpieczeństwa ONZ. – A nikt nawet o tym nie myśli – stwierdził.
– Jeśli chcemy osiągnąć pokój i to w formule, gdzie, inaczej niż w ONZ, nikt nie będzie miał prawa weta, to pytanie, czy nie byłoby warto stać się członkiem tej Rady Pokoju. Bo przecież chcielibyśmy być przy stole, gdy rozstrzygać będą się sprawy dla świata kluczowe. Obecność w takim gremium, które faktycznie miałoby moc decyzyjną i sprawczą, byłoby dużym osiągnięciem polskiej dyplomacji – powiedział Andrzej Duda.
Były prezydent wyraził opinię, że w tym kontekście odrzucenie z góry propozycji Donalda Trumpa było nieracjonalne. – Warto wyrazić wstępne zainteresowanie i przyglądać się, jakie będą dalsze propozycje i jak ten projekt będzie się rozwijał i ostatecznie kształtował. Nie warto z góry odżegnywać się od uczestnictwa, to oczywiste – podkreślił.
W rozmowie z Onetem Duda zaznaczył, że na poziomie prezydenckim Polska ma ze Stanami Zjednoczonymi świetne kontakty, a nad Wisłą stacjonują amerykańscy żołnierze. – Amerykańska strategia uwzględnia nas i nasze interesy. W Radzie Pokoju sami moglibyśmy o te nasze interesy zadbać, więc patrzmy na tę propozycję na poważnie i na spokojnie – przekonywał.
