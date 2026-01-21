Izraelskie stanowisko może być zaskakujące o tyle, że wcześniej kancelaria Netanjahu krytykowała skład Rady Wykonawczej Gazy, w skład której wejść mają m.in. wysocy rangą urzędnicy z państw regionu, w tym minister spraw zagranicznych Turcji.

Biuro Netanjahu zaznaczało, że struktura Rady Wykonawczej – obejmująca właśnie m.in. Turcję, regionalnego rywala Izraela – nie była konsultowana z izraelskim rządem i „stoi w sprzeczności z jego polityką”. Szczegóły zastrzeżeń nie zostały jednak doprecyzowane.

Światowe media zauważają, że decyzja o przystąpieniu Izraela do Rady Pokoju Trumpa może doprowadzić do napięć wewnątrz tamtejszej koalicji rządzącej. Krytycznie wobec inicjatywy wypowiadał się już m.in. minister finansów Izraela Bezalel Smotrich, który wezwał do tego, by Izrael „samodzielnie przejął odpowiedzialność za przyszłość Strefy Gazy”.

Francja, Norwegia i Szwecja odmawiają prezydentowi USA. Chodzi o Radę Pokoju Trumpa

Pierwszym krajem, który oficjalnie odrzucił zaproszenie Trumpa do Rady Pokoju, była Francja. Biuro prezydenta Emmanuela Macrona oświadczyło, że jej statut „wykracza poza ramy Gazy i budzi poważne wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do zasad i struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych, których nie można kwestionować”. „Tak dla wdrażania planu pokojowego przedstawionego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w pełni popieramy, ale nie dla tworzenia organizacji w przedstawionej formie, która zastępowałaby ONZ” – podkreślał francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot. Donald Trump zareagował na odmowę Francji, grożąc jej nałożeniem 200-procentowych ceł na francuskie wina i szampany. Dodał też, że Macron „i tak wkrótce odejdzie z urzędu” i że „nikt go w Radzie nie chce”.

Do grona państw, które odmówiły Trumpowi, oficjalnie dołączyły w środę kolejne kraje – Norwegia i Szwecja.