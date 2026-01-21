– Z rozwagą podchodzę do tematu, bo łatwo jest rzucać ostre hasła. Na pewno towarzystwo Putina i Łukaszenki nie jest takim, w którym się chce przebywać, ale dlatego mówię o pogłębionej analizie, o rozmowie, o przyjęciu działania wspólnotowego z innymi państwami europejskimi. Pozostaje pytanie, co to jest za rada. Pytanie o jej zgodność z celami mandatu ONZ, jakie mają być uprawnienia tej instytucji i jak ona ma funkcjonować. Jest wiele niewiadomych na zbyt poważną kwestię. W każdym kraju, Polska nie jest tutaj ewenementem, że proces ratyfikacji umów międzynarodowych jest procesem wieloetapowym, więc nie sądzę, żeby w czwartek doszło do zatwierdzania decyzji. Raczej może być symboliczny gest. Na pewno poważnie trzeba rozważać każdą inicjatywę Stanów Zjednoczonych, bo mamy partnerstwo wieloletnie ze Stanami Zjednoczonymi, naród Polski z narodem amerykańskim i to jest dla nas sprawa fundamentalna z uwagi na bezpieczeństwo – wskazał wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie ma potrzeby, by Polska wysyłała wojsko na Grenlandię

Radio Zet poinformowało, że premier Donald Tusk popierał pomysł wysłania polskich żołnierzy na Grenlandię, ale usłyszał sprzeciw ze strony ministra obrony.

– Mamy jednolite stanowisko. Tu nie ma różnic, jesteśmy połączeni, idziemy w kierunku transatlantyku. Transatlantyk łączy Europę ze Stanami Zjednoczonymi i rolą naszą w tym procesie jest szukanie politycznego porozumienia. Wierzę, że ono jest możliwe. Uważam, że szanując Danię i dbając o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Polska musi być właśnie tym łącznikiem. W rozmowie z naszymi amerykańskimi partnerami mówiłem, że jesteśmy najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych – odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

– Premier wyraził stanowisko w bardzo jasny sposób, więc uważam, że mamy dobrą strategię rządu, wspólną strategię państwa polskiego i to jest w tych kwestiach najważniejsze. Analizy mogą być prowadzone, dyskusje wewnętrzne mogą być, ale jest triada: dyskusja, decyzja, działanie i my jesteśmy już w etapie działania – dodał.

Szef MON wskazał, że nie ma potrzeby, by Polska wysyłała wojska na Grenlandię. – Polska pokazuje swoją pozycję łącznika pomiędzy Stanami a Europą. Dania jest dla nas bardzo ważnym partnerem. Jesteśmy zainteresowani współpracą, wspólnymi ćwiczeniami, różnego rodzaju przedsięwzięciami, ale dzisiaj nasza obecność na Grenlandii nie jest potrzebna. Dzisiaj jest potrzebne doprowadzenie do politycznego porozumienia. Jestem przekonany, że do niego dojdzie, że to jest licytacja bardzo wysoka ze strony Stanów Zjednoczonych i bardzo dobre operacyjne działania, również uruchomienie wielu fundacji, think tanków, masy ekspertów w Stanach Zjednoczonych, przez Danię. Jedno i drugie doprowadzi do wzajemnie dobrych relacji – powiedział.