Członkostwo w Radzie Pokoju musi prezydenta kusić; jest bowiem nie tylko dla wciąż początkującego polityka szansą opowiedzenia się po stronie potężnego sojusznika, jakim jest prezydent USA, wpisania się w pierwszy szereg stronników MAGA, a zarazem wejścia do „ekskluzywnego grona” zabiegających o światowy pokój liderów świata. Kuszące, nieprawdaż? Tyle że Rada Pokoju, której twórca stawia ambitne cele (ma się zajmować „promowaniem stabilności, przywracaniem niezawodnych i legalnych rządów oraz zapewnianiem trwałego pokoju na obszarach dotkniętych lub zagrożonych konfliktem”) to nic innego jak prywatna inicjatywa Donalda Trumpa, która nijak się ma do światowego systemu traktatowego i wypracowanych przez dekady metod zarządzania relacjami międzynarodowymi.

Istniejącemu systemowi instytucji międzynarodowych można postawić zarzut nieskuteczności. I z pewnością tak myśli Donald Trump, który wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, WTO i całym systemie traktatowym. Tyle że – pomijając już kwestię sprawiedliwej bądź nie oceny dorobku Narodów Zjednoczonych przez Trumpa – zamiast organizacji reprezentatywnej dla wszystkich krajów świata, jaką jest ONZ, Trump proponuje typową formułę tzw. power politics, w której silni roszczą sobie prawo do decydowania o losach słabszych. Kim są ci silni? To kraje, ale i osoby, które do grona członkowskiego Rady Pokoju zaprasza sam Donald Trump.

Pierwsza pułapka na Karola Nawrockiego: z kim zasiądzie przy stole Rady Pokoju?

I tu jest zastawiona pierwsza pułapka na Karola Nawrockiego. Gdyby bowiem próbował „zapisać się” do Rady Pokoju, zasiadłby przy jednym stole m.in. z Aleksandrem Łukaszenką (przyjął zaproszenie), Władimirem Putinem (bez pośpiechu, ale też przyjmie), Viktorem Orbánem, królem Jordanii Abdullahem II, prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem czy premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem.

Istna parada demokratów! – chciałoby się powiedzieć. Karol Nawrocki w tym gronie mógłby pewnie spokojnie prężyć muskuły, ale nigdy nie znajdzie dobrych argumentów, by wytłumaczyć Polakom, co robi u boku zaprzysięgłych wrogów Polski: Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina.