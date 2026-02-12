Reklama
Prezydent nie odpuszcza. Będzie „spotkanie w wąskim gronie” w sprawie Włodzimierza Czarzastego

Karol Nawrocki zorganizuje kolejne spotkanie w Pałacu Prezydenckim, na które zaprosi ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka i szefów służb specjalnych. Tematem rozmów będą „wątpliwości związane ze sprawą wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Publikacja: 12.02.2026 18:21

Włodzimierz Czarzasty podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Bartosz Lewicki

Wcześniej Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, ujawnił na briefingu prasowym, że podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty „odmówił odpowiedzi na pytania, dotyczące wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych”, a w części RBN dotyczącej tej sprawy nie było też premiera Donalda Tuska.

- Nie było też jednoznacznych odpowiedzi płynących z ust ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, pana Tomasza Siemoniaka - dodał Leśkiewicz.

Jak powiedział, „wobec tych licznych niejasności” oraz kolejnych artykułów prasowych dotyczących sprawy, prezydent Karol Nawrocki „zaprosi ministra koordynatora służb specjalnych, a także szefów służb specjalnych do Pałacu Prezydenckiego, by o tej kwestii bardzo szczegółowo, ale już w wąskim gronie, z zachowaniem najwyższych rygorów tajemnicy państwowej, bardzo precyzyjnie porozmawiać”.

Włodzimierz Czarzasty: nie zrezygnuję z funkcji marszałka Sejmu; źle trafiliście, ustawka się nie udała

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył wcześniej, zwracając się do polityków PiS i do prezydenta w nawiązaniu do posiedzenia RBN. że nie zrezygnuje ze stanowiska. - Możecie na mnie pluć i opowiadać bzdury na mój temat, ale ja nie zrezygnuję z funkcji marszałka Sejmu; źle trafiliście, ustawka się nie udała – powiedział.

Jednym z tematów środowego posiedzenia zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego było wyjaśnienie kwestii poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i jego „wschodnich powiązań towarzysko-biznesowych”. 

- Wiecie państwo o tym, że pan premier Donald Tusk miał podobne stanowisko i nie chcąc uczestniczyć w tej części wyszedł, bo nie uczestniczy się w ustawkach – podkreślił marszałek. Zaznaczył, że on musiał zostać ze względu na to, że ten punkt jego dotyczył. - Ale mogę też powiedzieć jedną rzecz, że nie powiedziałem słowa w tej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że nie uczestniczę w ustawkach. Nawet, jeżeli muszę przebywać na terenie kogoś, kto ustawkę chce zrobić, to ja w tym nie będę uczestniczył - mówił.

Czarzasty powiedział, że jednym z argumentów, które mają go zniszczyć jest kwestia jego życia prywatnego i towarzystwa. - W tej sprawie wypowiada się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Nawrocki. Panie prezydencie, ja panu powiem, że wolę swoje towarzystwo, niż pana – zaznaczył marszałek.

Źródło: rp.pl

