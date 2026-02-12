Prezydent nie odpuszcza. Będzie „spotkanie w wąskim gronie” w sprawie Włodzimierza Czarzastego

Wcześniej Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, ujawnił na briefingu prasowym, że podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty „odmówił odpowiedzi na pytania, dotyczące wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych”, a w części RBN dotyczącej tej sprawy nie było też premiera Donalda Tuska.

- Nie było też jednoznacznych odpowiedzi płynących z ust ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, pana Tomasza Siemoniaka - dodał Leśkiewicz.

Jak powiedział, „wobec tych licznych niejasności” oraz kolejnych artykułów prasowych dotyczących sprawy, prezydent Karol Nawrocki „zaprosi ministra koordynatora służb specjalnych, a także szefów służb specjalnych do Pałacu Prezydenckiego, by o tej kwestii bardzo szczegółowo, ale już w wąskim gronie, z zachowaniem najwyższych rygorów tajemnicy państwowej, bardzo precyzyjnie porozmawiać”.

Włodzimierz Czarzasty: nie zrezygnuję z funkcji marszałka Sejmu; źle trafiliście, ustawka się nie udała

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył wcześniej, zwracając się do polityków PiS i do prezydenta w nawiązaniu do posiedzenia RBN. że nie zrezygnuje ze stanowiska. - Możecie na mnie pluć i opowiadać bzdury na mój temat, ale ja nie zrezygnuję z funkcji marszałka Sejmu; źle trafiliście, ustawka się nie udała – powiedział.