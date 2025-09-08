Aktualizacja: 08.09.2025 15:49 Publikacja: 08.09.2025 14:43
Prezydent Karol Nawrocki oraz prezydent Litwy Gitanas Nausėda w drodze na wspólną konferencję prasową po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w Wilnie
Foto: PAP/Albert Zawada
W poniedziałek przebywający z wizytą na Litwie prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą. Obaj przywódcy wygłosili oświadczenia oraz odpowiedzieli na dwa pytania mediów.
Jako pierwszy głos zabrał Nausėda, który podziękował Nawrockiemu za przyjęcie zaproszenia i podkreślał, że dla polskiego prezydenta Litwa jest jednym z pierwszych odwiedzanych krajów. Ocenił, iż fakt ten świadczy o szczególnej więzi łączącej oba kraje. – Litwę i Polskę łączy nie tylko sąsiedztwo, ale także lekcje wspólnej historii, bezpieczeństwa i wolności – powiedział.
Gitanas Nausėda odniósł się do swego spotkania z Karolem Nawrockim. – Odbyliśmy długą i szczerą rozmowę na tematy interesujące obie strony – przekazał. Relacjonował, że szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo. – Omówiliśmy, jak wzmocnić wschodnią flankę NATO, w tym zdolności w zakresie obrony powietrznej i wspólnej odpowiedzi na zagrożenia dronowe – mówił, dodając, iż z Nawrockim zgodzili się, że stała obecność wojskowa USA na Litwie i w Polsce jest ważna i stanowi istotny czynnik odstraszający. Nausėda dodał, że z Nawrockim rozmawiał też o problemie nielegalnej imigracji, z którym borykają się Litwa i Polska.
Litewski prezydent wspomniał także, że rozmawiano o Ukrainie. – Wsparcie Litwy dla Ukrainy od początku wojny przekroczyło miliard euro (4,25 mld zł – red.). Litwa będzie nadal przeznaczać na ten cel co najmniej 0,25 proc. swojego PKB rocznie – deklarował. – Naszym celem jest zapewnienie Ukrainie wszelkiego niezbędnego wsparcia – wojskowego, finansowego i politycznego – kontynuował.
– Omówiliśmy również europejską perspektywę Ukrainy i Mołdawii. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest naszym wspólnym strategicznym celem. Ukraina powinna rozpocząć negocjacje członkowskie z Unią Europejską jak najszybciej, a data członkostwa nie może przypadać później niż na rok 2030 – oświadczył Nausėda.
Z relacji Nausėdy wynika, że w Wilnie omawiano też dwustronną współpracę gospodarczą. – Polska jest największym partnerem handlowym Litwy, obrót sięga prawie 10 mld euro– podkreślił.
– Jesteśmy dzisiaj u naszego sprawdzonego sojusznika w Unii Europejskiej i w NATO, stąd też jedna z moich pierwszych wizyt zagranicznych odbywa się dzisiaj właśnie w Wilnie. Wypełniłem swoje zobowiązanie także z kampanii wyborczej, najpierw jadąc do Waszyngtonu, do prezydenta Donalda Trumpa, i do Watykanu, do papieża. A pierwszym państwem w regionie, które odwiedzam, jest Litwa i bardzo się z tego cieszę – powiedział z kolei Karol Nawrocki. – To też wyraźny sygnał, jak ważne dla mnie i dla prezydenta Nausėdy są relacje Polski i Litwy, a także odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej, Europy Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego – dodał.
Nawrocki, który rozpoczął drugi miesiąc prezydentury, wyraził zadowolenie z dotychczasowych, częstych kontaktów z prezydentem Litwy. – W ciągu miesiąca z prezydentem Nausėdą widzieliśmy się dwukrotnie, a jeszcze raz rozmawialiśmy telefonicznie. To pokazuje, że nasze państwa, cały region Morza Bałtyckiego, państwa skandynawskie, Europa Środkowa, Europa Wschodnia budują swoją solidarność wobec rosyjskiego zagrożenia i tutaj wszyscy jesteśmy razem – ocenił.
– Doświadczamy tego doświadczenia rosyjskiego i na naszych granicach, to było przedmiotem naszej dyskusji z panem prezydentem, i w regionie Morza Bałtyckiego. Jesteśmy nie tylko tym zaniepokojeni, bo znamy oczywiście ducha Federacji Rosyjskiej, ale potrafimy też na to wspólnie reagować i tego dotyczyło także nasze spotkanie, wspólnych reakcji naszych państw w obliczu wojny hybrydowej, która toczy się tuż przy naszych granicach – zaznaczył.
– Zgodziliśmy się, że będziemy kontynuować współpracę wojskową, zarówno w relacji bilateralnej, jak i w ramach NATO i Unii Europejskiej. Mamy też wiele wyzwań infrastrukturalnych, gospodarczych, ekonomicznych – mówił Nawrocki, wspominając w tym kontekście o drodze międzynarodowej Via Baltica oraz linii kolejowej Rail Baltica. Prezydent podkreślił, że te dwa projekty mają znaczenie nie tylko gospodarcze czy turystyczne, ale „w obliczu tego, co dzieje się za sprawą ataków Federacji Rosyjskiej (...) są także projektami odpowiadającymi za nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszego regionu świata”.
Prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Wilnie
Foto: PAP/Albert Zawada
Karol Nawrocki przekazał, że rozmawiał z Gitanasem Nausėdą o swej niedawnej rozmowie z Donaldem Trumpem i o deklaracji prezydenta USA w sprawie utrzymania wojsk amerykańskich w Polsce. – Doszliśmy też do wspólnego wniosku, że dzisiaj prezydent Donald Trump jest jedynym liderem wolnego świata, który jest gotowy skłonić Władimira Putina do negocjacji i do zakończenia wojny – powiedział.
Wygłaszając oświadczenie w Wilnie prezydent podkreślił, że Polska „nie jest pasażerem na gapę” i przeznacza znaczne środki na obronność. – To ogromne osiągnięcie szczytu NATO w Hadze, że kolejne państwa przyłączają się do deklaracji przeznaczenia 5 proc. PKB na system wojskowy, system immunologiczny, na siły zbrojne – to jedyna droga dla państw takich jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, inne kraje Europy Środkowej, aby niezależnie od doskonałych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i deklaracji prezydenta Donalda Trumpa budować potencjał swoich sił zbrojnych. To musimy uznać za nasz najważniejszy cel – oświadczył.
Prezydenci Nawrocki i Nausėda rozmawiali także na temat Polaków mieszkających na Litwie i zgłaszanych przez nich spraw. Prezydent RP powiedział, że ze strony litewskiego przywódcy spotkał się z „otwartością na dialog”.
Karol Nawrocki nawiązał też do słów Gitanasa Nausėdy, który opowiedział się za szybkim przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. – Jeśli chodzi o Ukrainę, odniosę się do słów pana prezydenta. Nie ma najmniejszej wątpliwości i w Polsce, i w dyskusjach pomiędzy polskim prezydentem a polskim rządem, i w dyskusjach z partnerami zachodnimi i z partnerami w Europie Środkowej, że wspólnie patrzymy na rosyjskie zagrożenie – powiedział.
– My w Polsce potrafimy pewne emocje polityczne – a także ja, jako prezydent Polski, emocje w odniesieniu do niektórych postępowań państw Europy Zachodniej – odłożyć na bok, jeśli mówimy o naszym narodowym bezpieczeństwie i bezpieczeństwie całej Europy. Tutaj musimy być wszyscy razem, dostrzegając zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej – kontynuował.
– Nieco inaczej patrzymy z panem prezydentem na integrację Ukrainy z Unią Europejską. Tutaj nasza wizja i kontynuacja tych rozmów jest na nieco innym poziomie, wizja moja jako prezydenta Polski, co nie wyklucza oczywiście naszej pełnej solidarności z Ukrainą w obliczu (działań – red.) Federacji Rosyjskiej, ale to już są sprawy między Polską a Ukrainą – oświadczył prezydent Nawrocki.
