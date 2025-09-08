Litewski prezydent wspomniał także, że rozmawiano o Ukrainie. – Wsparcie Litwy dla Ukrainy od początku wojny przekroczyło miliard euro (4,25 mld zł – red.). Litwa będzie nadal przeznaczać na ten cel co najmniej 0,25 proc. swojego PKB rocznie – deklarował. – Naszym celem jest zapewnienie Ukrainie wszelkiego niezbędnego wsparcia – wojskowego, finansowego i politycznego – kontynuował.

– Omówiliśmy również europejską perspektywę Ukrainy i Mołdawii. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest naszym wspólnym strategicznym celem. Ukraina powinna rozpocząć negocjacje członkowskie z Unią Europejską jak najszybciej, a data członkostwa nie może przypadać później niż na rok 2030 – oświadczył Nausėda.

Z relacji Nausėdy wynika, że w Wilnie omawiano też dwustronną współpracę gospodarczą. – Polska jest największym partnerem handlowym Litwy, obrót sięga prawie 10 mld euro– podkreślił.

Karol Nawrocki na Litwie. O czym prezydent Polski rozmawiał w Wilnie?

– Jesteśmy dzisiaj u naszego sprawdzonego sojusznika w Unii Europejskiej i w NATO, stąd też jedna z moich pierwszych wizyt zagranicznych odbywa się dzisiaj właśnie w Wilnie. Wypełniłem swoje zobowiązanie także z kampanii wyborczej, najpierw jadąc do Waszyngtonu, do prezydenta Donalda Trumpa, i do Watykanu, do papieża. A pierwszym państwem w regionie, które odwiedzam, jest Litwa i bardzo się z tego cieszę – powiedział z kolei Karol Nawrocki. – To też wyraźny sygnał, jak ważne dla mnie i dla prezydenta Nausėdy są relacje Polski i Litwy, a także odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej, Europy Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego – dodał.

Nawrocki, który rozpoczął drugi miesiąc prezydentury, wyraził zadowolenie z dotychczasowych, częstych kontaktów z prezydentem Litwy. – W ciągu miesiąca z prezydentem Nausėdą widzieliśmy się dwukrotnie, a jeszcze raz rozmawialiśmy telefonicznie. To pokazuje, że nasze państwa, cały region Morza Bałtyckiego, państwa skandynawskie, Europa Środkowa, Europa Wschodnia budują swoją solidarność wobec rosyjskiego zagrożenia i tutaj wszyscy jesteśmy razem – ocenił.