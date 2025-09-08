Aktualizacja: 08.09.2025 13:33 Publikacja: 08.09.2025 13:24
Rosyjskie firmy zbrojeniowe otrzymują od klientów worki banknotów dolarowych i euro
Rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy nadal otrzymuje walutę obcą za sprzedaż broni za granicę, ale z powodu sankcji, zamiast płatności bankowych, do Rosoboroneksportu (państwowy wyłączny eksporter rosyjskiej broni) wysyłane są ogromne worki i paczki gotówki. Dane celne, analizowane przez analityków portalu Nordsint, pokazują, że od 2022 roku rosyjska zbrojeniówka otrzymała ponad tonę banknotów od nabywców broni.
Gotówka jest dostarczana przez ministerstwa obrony z różnych krajów i organizacji. Wśród nich znajduje się Turecka Agencja Przemysłu Obronnego. A Turcja to członek Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Turecka agencja wysłała do Rosoboroneksportu partię banknotów o równowartości 5 mln dol. o wadze 23,4 kg.
Etykiety na workach z Turcji nie zawierają informacji o nominałach banknotów i w jakiej są walucie. Zadeklarowana wartość partii mogła zostać wysłana w banknotach 200 i 500 euro, pisze Nordsint. W sierpniu 2024 roku Reuters poinformował, że Turcja była centrum importu banknotów do Rosji. Oficjalnie ich import jest zakazany sankcjami Zachodu od początku agresji Putina na Ukrainę.
Kolejnym dostawcą gotówki jest prorosyjski rząd Myanmaru. Rosoboroneksport i rosyjski koncern samolotowy United Aircraft Corporation (UAC) przesłały części samolotów i dokumentację techniczną do Myanmar Defence Procurement Agency. W zamian otrzymały duże dostawy gotówki. W październiku 2023 roku deklaracje celne wykazały, że Rosoboroneksport otrzymał paczkę o wadze 492,5 kg. Opis przesyłki wskazywał, że jest to „prawny środek płatniczy” na kwotę 50 mln dolarów. Waga odpowiada równowartości banknotów 100-dolarowych.
Pakiet gotówki dotarł do Rosji także z Ministerstwa Obrony Turkmenistanu. Firma Motor – specjalizująca się w naprawie silników śmigłowców Mi-8 i Mi-24 – otrzymała 10 kg gotówki w euro i niewielką partię monet. Gidroawiasalon LLC, spółka zależna holdingu zbrojeniowego Beriev Airlines, otrzymała również 74 kg banknotów z Ministerstwa Obrony Turkmenistanu o równowartości 35 mln dolarów (nominał nie został określony, ale wskazuje na euro lub dolar). Otrzymała również mniejszą paczkę, którą opisano jako „monety z metali nieszlachetnych”. Beriev Aircraft Company jest objęta sankcjami zarówno UE, jak i USA. Turkmenistan wysłał również 0,6 kg banknotów o nominale 110 000 (nominał nie został określony) do UAC.
Reżim rosyjski dostaje też walutę z Afryki. Tu przoduje zadłużona na Kremlu Rwanda. Według publikacji „Werstka", Rosoboroneksport w styczniu 2024 r. otrzymał partię banknotów studolarowych o wartości 29,1 mln dolarów z Ministerstwa Obrony Rwandy. Dane celne pokazują, że Rwanda przeprowadziła inne podobne operacje – 28 września 2023 roku dotarła paczka z banknotami o wadze 327,6 kg. Prawdopodobnie były to również dolary, pisze Nordsint.
