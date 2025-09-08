Rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy nadal otrzymuje walutę obcą za sprzedaż broni za granicę, ale z powodu sankcji, zamiast płatności bankowych, do Rosoboroneksportu (państwowy wyłączny eksporter rosyjskiej broni) wysyłane są ogromne worki i paczki gotówki. Dane celne, analizowane przez analityków portalu Nordsint, pokazują, że od 2022 roku rosyjska zbrojeniówka otrzymała ponad tonę banknotów od nabywców broni.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Dane gospodarcze Wojna Władimira Putina rozgrzała gospodarkę Kim Dzong Una Bez broni od reżimu Kim Dzong Una wojna Putina już by się zakończyła. Ale nie tylko rosyjski reżi...

Turcy wspierają rosyjską zbrojeniówkę

Gotówka jest dostarczana przez ministerstwa obrony z różnych krajów i organizacji. Wśród nich znajduje się Turecka Agencja Przemysłu Obronnego. A Turcja to członek Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Turecka agencja wysłała do Rosoboroneksportu partię banknotów o równowartości 5 mln dol. o wadze 23,4 kg.

Etykiety na workach z Turcji nie zawierają informacji o nominałach banknotów i w jakiej są walucie. Zadeklarowana wartość partii mogła zostać wysłana w banknotach 200 i 500 euro, pisze Nordsint. W sierpniu 2024 roku Reuters poinformował, że Turcja była centrum importu banknotów do Rosji. Oficjalnie ich import jest zakazany sankcjami Zachodu od początku agresji Putina na Ukrainę.