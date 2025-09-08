Europejscy przywódcy przyjeżdżają do Białego Domu po szczycie koalicji chętnych w Paryżu

Do rozmów europejskich przywódców z Donaldem Trumpem w Białym Domu ma dojść po tym, jak w czwartek, w czasie szczytu w Paryżu, państwa tworzące tzw. koalicję chętnych, a więc grupa zachodnich państw (w większości z Europy) gotowych udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie po zakończeniu wojny, rozmawiały o tym, jak takie gwarancje miałyby wyglądać w szczegółach. W spotkaniu brał udział specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, a po jego zakończeniu uczestnicy spotkania połączyli się z Donaldem Trumpem. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, gospodarz szczytu, mówił, że 26 państw jest gotowych skierować swoich wojskowych albo innego rodzaju pomoc dla Ukrainy. Nie wskazał jednak jakie to kraje (Polska, która należy do koalicji chętnych – wyklucza możliwość wysłania żołnierzy na Ukrainę, oferuje jednak wsparcie logistyczne dla wysłanego nad Dniepr kontyngentu).

Po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce Donald Trump mówił, że przywódca Rosji jest gotów zaakceptować gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale Rosja zakomunikowała później, że nie zgadza się na obecność nad Dnieprem wojsk z państw NATO. Trump mówił też, że kolejnym etapem na drodze do porozumienia pokojowego powinno być spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy zadeklarował, że jest gotowy na takie spotkanie, ale Putin zaproponował, by odbyło się ono w Moskwie, na co strona ukraińska się nie zgadza (Zełenski w odpowiedzi stwierdził, że Putin może przyjechać na spotkanie do Kijowa).

W czasie spotkania Putina z Zełenskim – według słów Trumpa – omówione miałyby zostać kwestie terytorialne. Rosja ma domagać się uznania swoich podbojów na Ukrainie i wycofania się ukraińskich wojsk z kontrolowanych jeszcze części nielegalnie anektowanych przez Rosję w 2022 roku obwodów – zaporoskiego, chersońskiego, ługańskiego i donieckiego.