Ukraińskie władze poinformowały, że we wtorek Rosjanie przeprowadzili kolejny atak w obwodzie donieckim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że do uderzenia doszło w miejscowości Jarowa.

„Naprawdę bestialski rosyjski nalot na wieś Jarowa w obwodzie donieckim. Prosto w ludzi. Zwykłych cywilów” – napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że do ataku doszło w momencie, gdy wypłacano emerytury.

Brutalny atak na Ukrainie. Rosyjska bomba spadła na cywilów czekających na emeryturę

„Według wstępnych informacji, liczba ofiar śmiertelnych przekracza 20 osób. Brak słów... Kondolencje dla wszystkich krewnych i przyjaciół zmarłych” – oświadczył Zełenski. Ukraiński prezydent opublikował nagranie z miejsca zdarzenia, na którym widać zniszczenia, uszkodzony samochód poczty oraz ciała zabitych.

Szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował, że co najmniej 21 osób zginęło, a tyle samo zostało rannych. „Rosjanie zaatakowali ludzi podczas wydawania emerytur. To nie działanie militarne, to czysty terroryzm” – podkreślił. Dodał, że na miejscu są ratownicy, lekarze, policjanci oraz przedstawiciele lokalnych władz. Rano Fiłaszkin informował, że w poniedziałek w wyniku działań wojsk rosyjskich w obwodzie donieckim zginęło sześć osób, a dziesięć odniosło obrażenia. Po ataku na Jarową urzędnik kolejny raz wezwał mieszkańców obwodu donieckiego do ewakuacji i wyjazdu w bezpieczniejsze regiony Ukrainy.