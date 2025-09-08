W procesie certyfikacji biura Ace of Space firmy Globalworth osiągnęły 75 proc. punktów. Certyfikat ocenia siedziby do pracy w ośmiu kategoriach: ergonomii, stref pracy, komfortu, intuicyjności, zieleni, inkluzywności, estetyki i doświadczeń pracowników.

Strefy do regeneracji, strefy ciszy

Wśród rozwiązań, które wyróżniły wrocławską przestrzeń, znalazły się m.in. strefy regeneracji i ciszy, dostęp do naturalnego światła na wszystkich stanowiskach, ergonomiczne wyposażenie (od piłek gimnastycznych po klękosiady), kącik naparów sprzyjający zdrowym przerwom, udogodnienia dla rowerzystów, możliwość pracy z pupilem.

– „Flexy” często kojarzą się głównie z networkingiem i otwartą przestrzenią, my zaś od początku stawiamy na równowagę. W Ace of Space tworzymy miejsca, w których można budować relacje, ale też w pełnym skupieniu realizować swoje zadania. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do projektowania stref ciszy i specjalnych pomieszczeń sprzyjających koncentracji. To standard, który utrzymujemy we wszystkich lokalizacjach, nie tylko we Wrocławiu, ale też w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku – mówi cytowana w komunikacie Magdalena Śnieżek z firmy Globalworth Poland. – Certyfikat Wellbeing Workspace potwierdza, że takie podejście realnie wspiera samopoczucie i komfort pracy użytkowników biur.