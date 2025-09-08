Aktualizacja: 08.09.2025 15:39 Publikacja: 08.09.2025 13:44
Wrocławskie biura Ace of Space
Foto: mat.prasowe
W procesie certyfikacji biura Ace of Space firmy Globalworth osiągnęły 75 proc. punktów. Certyfikat ocenia siedziby do pracy w ośmiu kategoriach: ergonomii, stref pracy, komfortu, intuicyjności, zieleni, inkluzywności, estetyki i doświadczeń pracowników.
Wśród rozwiązań, które wyróżniły wrocławską przestrzeń, znalazły się m.in. strefy regeneracji i ciszy, dostęp do naturalnego światła na wszystkich stanowiskach, ergonomiczne wyposażenie (od piłek gimnastycznych po klękosiady), kącik naparów sprzyjający zdrowym przerwom, udogodnienia dla rowerzystów, możliwość pracy z pupilem.
– „Flexy” często kojarzą się głównie z networkingiem i otwartą przestrzenią, my zaś od początku stawiamy na równowagę. W Ace of Space tworzymy miejsca, w których można budować relacje, ale też w pełnym skupieniu realizować swoje zadania. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do projektowania stref ciszy i specjalnych pomieszczeń sprzyjających koncentracji. To standard, który utrzymujemy we wszystkich lokalizacjach, nie tylko we Wrocławiu, ale też w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku – mówi cytowana w komunikacie Magdalena Śnieżek z firmy Globalworth Poland. – Certyfikat Wellbeing Workspace potwierdza, że takie podejście realnie wspiera samopoczucie i komfort pracy użytkowników biur.
Jakub Wazowicz-Łaszewski, architekt w zespole workplaces w Globalworth Poland, odpowiedzialny za koncepcję i projektowanie biur serwisowanych Ace of Space, dopowiada, że biura te odpowiadają na różnorodne potrzeby użytkowników.
Ważnym elementem aranżacji biur jest też sztuka. – Na ścianach znajdują się prace artystów współpracujących z Krupa Art Foundation.
Ace of Space to marka globalnej firmy Globalworth, która na polskim rynku działa od siedmiu lat. Oferuje niemal 580 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej w całej Polsce.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W procesie certyfikacji biura Ace of Space firmy Globalworth osiągnęły 75 proc. punktów. Certyfikat ocenia siedziby do pracy w ośmiu kategoriach: ergonomii, stref pracy, komfortu, intuicyjności, zieleni, inkluzywności, estetyki i doświadczeń pracowników.
Wzrostu tempa sprzedaży mieszkań spodziewa się aż 65 proc. deweloperów – wynika z analiz portalu Tabelaofert.pl....
Na jaki kredyt mieszkaniowy mogli liczyć w lipcu przeciętnie zarabiający single, bezdzietne pary i rodziny? Jak...
I półrocze na regionalnych rynkach biurowych upłynęło pod znakiem renegocjacji kontraktów. Odpowiadały one za ni...
Utrzymywanie dużej produkcji przy ograniczonym popycie – to dotknęło rynek mieszkań i popularnych, i z wyższej p...
W sześciu największych miastach deweloperzy wybudowali w ubiegłym roku ok. 45 tys. mieszkań i domów. W mniejszyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas