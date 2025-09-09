W ciągu dwóch lat liczba lokali usługowo-handlowych w budynkach biurowych w Warszawie urosła o 5 proc., do 1262, a powierzchnia tych lokali o 11 proc., do 281 tys. mkw., co oznacza wzrost średniej wielkości lokalu o 5 proc., do 223 mkw. – wynika z raportu „Zakupy w biurowcu” firmy Colliers, którego wnioski publikujemy pierwsi. Wzrost ten wynika nie tylko z liczby nowych inwestycji (analiza objęła 384 biurowce, o prawie 8 proc. więcej niż dwa lata wcześniej), ale i z rosnącego udziału najemców zajmujących większe powierzchnie w nowoczesnych budynkach.

Powierzchnie handlowo-usługowe oferuje 68 proc. stołecznych biurowców. Analitycy Colliers uwzględnili budynki stricte biurowe, pomijając kompleksy mixed-use. 87 proc. lokali zajmowanych przez najemców o funkcji handlowo-usługowej znajduje się na parterach biurowców, 73 proc. ma bezpośrednie wejścia z ulicy.

W strefach Centralny Obszar Biznesu (COB) i Centrum dominują lokale handlowo-usługowe skierowane do klientów zewnętrznych: uczestników spotkań biznesowych, turystów, najemców innych budynków i mieszkańców. Szacunkowo ponad 90 proc. lokali w tych strefach nastawionych jest nie tylko na pracowników biurowców, w których lokale się znajdują. Odwrotnie jest w strefie Jerozolimskie (szczególnie Jerozolimskie Górne): tu biurowce są często w oddaleniu od wolnostojących lokali usługowych czy zabudowy mieszkaniowej. W efekcie to właśnie lokale w budynkach biurowych stają się głównym źródłem usług dla pracowników.

Gastronomia, sklepy spożywcze, usługi związane ze zdrowiem i urodą – ta oferta dominuje w biurowcach

Struktura głównych kategorii najemców zmieniła się nieznacznie. Lekko zwiększył się udział lokali usługowych (ponad jedna trzecia oferty), gastronomicznych (ponad jedna czwarta) i rozrywkowych (kilka proc. udziału), a zmniejszył udział lokali typowo handlowych (nieco ponad 30 proc.).