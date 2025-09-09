Rzeczpospolita

Nieruchomości
Na zakupy do biurowca. Jak w dwa lata zmienił się rynek w Warszawie?

Ponad dwie trzecie stołecznych biurowców oferuje powierzchnie handlowo-usługowe. Gastronomia, sklepy spożywcze, usługi związane ze zdrowiem i urodą – ta oferta dominuje i jest kierowana nie tylko do pracowników biur.

Publikacja: 09.09.2025 07:00

Powierzchnie handlowo-usługowe oferuje 68 proc. biurowców w Warszawie.

Foto: Sebastian Deptuła, mat. prasowe

Adam Roguski

W ciągu dwóch lat liczba lokali usługowo-handlowych w budynkach biurowych w Warszawie urosła o 5 proc., do 1262, a powierzchnia tych lokali o 11 proc., do 281 tys. mkw., co oznacza wzrost średniej wielkości lokalu o 5 proc., do 223 mkw. – wynika z raportu „Zakupy w biurowcu” firmy Colliers, którego wnioski publikujemy pierwsi. Wzrost ten wynika nie tylko z liczby nowych inwestycji (analiza objęła 384 biurowce, o prawie 8 proc. więcej niż dwa lata wcześniej), ale i z rosnącego udziału najemców zajmujących większe powierzchnie w nowoczesnych budynkach.

Powierzchnie handlowo-usługowe oferuje 68 proc. stołecznych biurowców. Analitycy Colliers uwzględnili budynki stricte biurowe, pomijając kompleksy mixed-use. 87 proc. lokali zajmowanych przez najemców o funkcji handlowo-usługowej znajduje się na parterach biurowców, 73 proc. ma bezpośrednie wejścia z ulicy.

W strefach Centralny Obszar Biznesu (COB) i Centrum dominują lokale handlowo-usługowe skierowane do klientów zewnętrznych: uczestników spotkań biznesowych, turystów, najemców innych budynków i  mieszkańców. Szacunkowo ponad 90 proc. lokali w tych strefach nastawionych jest nie tylko na pracowników biurowców, w których lokale się znajdują. Odwrotnie jest w strefie Jerozolimskie (szczególnie Jerozolimskie Górne): tu biurowce są często w oddaleniu od wolnostojących lokali usługowych czy zabudowy mieszkaniowej. W efekcie to właśnie lokale w budynkach biurowych stają się głównym źródłem usług dla pracowników.

Gastronomia, sklepy spożywcze, usługi związane ze zdrowiem i urodą – ta oferta dominuje w biurowcach 

Struktura głównych kategorii najemców zmieniła się nieznacznie. Lekko zwiększył się udział lokali usługowych (ponad jedna trzecia oferty), gastronomicznych (ponad jedna czwarta) i rozrywkowych (kilka proc. udziału), a zmniejszył udział lokali typowo handlowych (nieco ponad 30 proc.).

Jeśli chodzi o ofertę gastronomiczną, zauważalny jest wzrost udziału kawiarni, restauracji z obsługą kelnerską oraz bistro kosztem kantyn. Rośnie więc zainteresowanie konsumentów zróżnicowaną i jakościową ofertą. Jak czytamy w raporcie, pracownicy biur coraz częściej poszukują nie tylko jedzenia, ale także przestrzeni do spotkań ze współpracownikami, zarówno w celach towarzyskich, jak i zawodowych.

Jeśli chodzi o lokale handlowe, struktura pozostaje relatywnie stabilna. Największy udział mają sklepy spożywcze (21 proc.), sklepy z żywnością specjalistyczną (16 proc.) – głównie piekarnie i punkty z alkoholem oraz sklepy z kategorii „zdrowie i uroda” (15 proc.).

W usługach kategoria „zdrowie i uroda” dominuje (43 proc. udziału) – to kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie i centra medycyny estetycznej, salony fryzjerskie, kosmetyczne, barberzy oraz studia masażu. W biurowcach są również żłobki i przedszkola, szkoły językowe, a nawet prywatne uczelnie.

Lokale o funkcji rozrywkowej to najmniejsza część tortu, ale dynamicznie rosnąca – w ciągu dwóch lat o 25 proc. Tu dwie trzecie oferty to kluby fitness, a ponadto to sale gier i zabaw, ale też galerie sztuki, teatr czy nawet muzeum. Mocno spadł udział nocnych klubów.

Pod względem liczby lokali w pierwszej piątce najemców są sieci: Żabka, Gorąco polecam, Green Caffe Nero i Zdrofit. Pod względem powierzchni – Zdrofit, Lux Med, Biedronka, Medicover i Żabka.

W nowych biurowcach dominuje gastronomia. Na najemcę trzeba jednak dłużej poczekać

Średni wskaźnik pustostanów utrzymał się na poziomie 14,3 proc. Najwięcej pustostanów było w budynkach liczących ponad 20 lat (31 proc.) i 11-15 lat (30 proc.).

W 2025 r. odnotowano znacznie większą niż dwa lata wcześniej liczbę dostępnych lokali małych (51-150 mkw.) i bardzo małych (do 50 mkw.) – lokale poniżej 150 mkw. stanowiły na koniec czerwca 58 proc. oferty do wzięcia wobec 44 proc. Skurczył się udział lokali o większej powierzchni.

Uwagę zwraca to, że w nowych budynkach – oddanych w latach 2023-2025 – wakaty stanowią aż 26 proc. Może to świadczyć o ostrożnym podejściu najemców do ekspansji w nowych projektach bądź o oczekiwaniu na zajęcie powierzchni przez najemców biurowych i wykreowanie bazy użytkowników. W nowych budynkach 37 proc. najemców to gastronomia, 22 proc. usługi, a tylko 7 proc. handel.

biura

