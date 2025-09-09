10 min. 29 sek.
Aktualizacja: 09.09.2025 09:00 Publikacja: 09.09.2025 07:30
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Premier François Bayrou nie uzyskał wotum zaufania, co oznacza upadek czwartego rządu w ciągu niespełna dwóch lat. Powodem było odrzucenie planu budżetowego na 2026 r., który zakładał likwidację świąt państwowych, cięcia wydatków i redukcję deficytu. Emmanuel Macron zapowiedział, że nie rozpisze nowych wyborów, a w najbliższych dniach mianuje nowego premiera. Deficyt Francji zgodnie z umową z Komisją Europejską musi spaść z 5,8 proc. PKB w 2025 r. poniżej 3 proc. do 2029 r.
Czytaj więcej
Premier François Bayrou, czwarty szef francuskiego rządu w ciągu niespełna dwóch lat, decyzją par...
Na Lubelszczyźnie spadł kolejny bezzałogowiec, najpewniej wystrzelony przez Rosjan. To już trzeci przypadek w ostatnich tygodniach. Polska buduje wielopoziomowy system obrony powietrznej, który ma być w pełni gotowy dopiero za 4 lata. Brak środków na antydronowe systemy, takie jak projekt „Kinma”, pogłębia problem bezpieczeństwa.
Czytaj więcej
Mimo kolejnych spadających bezzałogowców i zapowiedzi budowy systemu antydronowego, resort obrony...
Producenci pojazdów elektrycznych skierowali list do Ursuli von der Leyen, apelując o utrzymanie celu zerowej emisji dla samochodów osobowych i dostawczych do 2035 r. Zdaniem branży każde opóźnienie w realizacji tego planu zahamuje rozwój sektora i da przewagę globalnym konkurentom, szczególnie z Chin.
Czytaj więcej
ACEA: Jesteśmy sfrustrowani brakiem holistycznego i pragmatycznego planu polityki transformacji p...
Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział działania zmierzające do zmniejszenia uzależnienia niemieckiej gospodarki od dostaw surowców krytycznych z Chin. Pekin coraz częściej wykorzystuje swoją pozycję w rywalizacji systemowej, a Berlin nie chce być podatny na gospodarcze szantaże.
Czytaj więcej
Kanclerz Friedrich Merz, nazywając Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, zirytował gospodarza K...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas