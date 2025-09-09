W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Upadek kolejnego rządu we Francji

Premier François Bayrou nie uzyskał wotum zaufania, co oznacza upadek czwartego rządu w ciągu niespełna dwóch lat. Powodem było odrzucenie planu budżetowego na 2026 r., który zakładał likwidację świąt państwowych, cięcia wydatków i redukcję deficytu. Emmanuel Macron zapowiedział, że nie rozpisze nowych wyborów, a w najbliższych dniach mianuje nowego premiera. Deficyt Francji zgodnie z umową z Komisją Europejską musi spaść z 5,8 proc. PKB w 2025 r. poniżej 3 proc. do 2029 r.

Polska bezradna wobec rosyjskich dronów

Na Lubelszczyźnie spadł kolejny bezzałogowiec, najpewniej wystrzelony przez Rosjan. To już trzeci przypadek w ostatnich tygodniach. Polska buduje wielopoziomowy system obrony powietrznej, który ma być w pełni gotowy dopiero za 4 lata. Brak środków na antydronowe systemy, takie jak projekt „Kinma”, pogłębia problem bezpieczeństwa.

Reklama Reklama

Europejscy producenci aut elektrycznych apelują do Komisji Europejskiej

Producenci pojazdów elektrycznych skierowali list do Ursuli von der Leyen, apelując o utrzymanie celu zerowej emisji dla samochodów osobowych i dostawczych do 2035 r. Zdaniem branży każde opóźnienie w realizacji tego planu zahamuje rozwój sektora i da przewagę globalnym konkurentom, szczególnie z Chin.

Niemcy chcą ograniczyć zależność od chińskich surowców

Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział działania zmierzające do zmniejszenia uzależnienia niemieckiej gospodarki od dostaw surowców krytycznych z Chin. Pekin coraz częściej wykorzystuje swoją pozycję w rywalizacji systemowej, a Berlin nie chce być podatny na gospodarcze szantaże.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.