Donald Trump pozywa JPMorgan Chase, największy bank w Stanach Zjednoczonych
Z dokumentów wynika, że bank poinformował Trumpa oraz jego różne spółki w lutym 2021 r. o zamiarze zamknięcia ich rachunków bankowych, dając 60 dni wypowiedzenia przed wejściem decyzji w życie.
W pozwie wskazano również, że Trump, członkowie jego rodziny oraz powiązane z nim firmy zostali wpisani przez JPMorgan na „czarną listę” w odniesieniu do wszelkich rachunków z zakresu zarządzania majątkiem, do których mieli tytuł prawny. Według pozwu decyzja o umieszczeniu na czarnej liście miała zostać autoryzowana osobiście przez Dimona, a jej konsekwencją było to, że inne banki również odmówiły współpracy z Trumpem i pozostałymi powodami.
Pozew jest kolejnym z serii postępowań sądowych, które Trump wytoczył krytykom i domniemanym wrogom, domagając się miliardowych odszkodowań, m.in. od takich mediów jak CBS, „The New York Times”, „The Wall Street Journal” czy brytyjska stacja BBC.
Sprawa została wniesiona dzień po tym, jak Dimon – przemawiając podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos – stwierdził, że propozycja Trumpa wprowadzenia 10-proc. limitu oprocentowania kart kredytowych byłaby „katastrofą gospodarczą”, ponieważ odcięłaby wiele amerykańskich gospodarstw domowych od dostępu do kredytu.
W pozwie argumentuje się, że bank nie podał powodów rozwiązania umów, a Trump i jego firmy „dopiero później dowiedzieli się, że zostali pozbawieni obsługi bankowej w wyniku dyskryminacji politycznej wobec prezydenta Trumpa, Trump Organization, podmiotów powiązanych i/lub rodziny Trumpów”.
Pozew wskazuje także, że Trump bezpośrednio kontaktował się z Dimonem w sprawie zamknięcia rachunków, a Dimon miał zapewnić, że wróci do niego w tej sprawie, „czego jednak ostatecznie nigdy nie zrobił”.
JPMorgan Chase oświadczył, że pozew jest bezzasadny i bank będzie bronił się w sądzie. Trish Wexler, rzeczniczka JPMorgan, podkreśliła, że bank nie zamyka rachunków z powodów politycznych ani religijnych.
– Zamykamy rachunki wtedy, gdy stwarzają one dla spółki ryzyko prawne lub regulacyjne – powiedziała. – Żałujemy, że musimy to robić, ale często zmuszają nas do tego przepisy i oczekiwania regulatorów – dodała.
Adwokaci Trumpa twierdzą jednak, że JPMorgan Chase „ma zauważalną historię pozbawiania obsługi bankowej podmiotów i osób o konserwatywnych poglądach politycznych”.
Trump już wcześniej oskarżał JPMorgan i Bank of America o odmowę współpracy po zakończeniu jego pierwszej kadencji, a w trakcie drugiej kadencji wielokrotnie potępiał zjawisko tzw. debankingu.
Podczas ubiegłorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, pięć dni po rozpoczęciu drugiej kadencji, Trump publicznie skrytykował prezesa Bank of America Briana Moynihana w związku z domniemanym debankingiem.
– Mam nadzieję, że zaczniecie otwierać swój bank dla konserwatystów, bo wielu z nich skarży się, że banki nie pozwalają im prowadzić działalności – powiedział Trump.
Rzecznik Bank of America Bill Halldin powiedział w ubiegłym roku CNN, że bank „nie stosuje politycznego testu” wobec klientów, dodając, że obsługuje 70 mln klientów, w tym konserwatystów.
W sierpniu Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które ma na celu karanie banków ograniczających usługi klientom ze względu na ich poglądy polityczne lub religijne. Jednocześnie Amerykanie nie mają prawnego prawa do posiadania rachunku bankowego, a instytucje finansowe często odmawiają obsługi osobom lub firmom, aby dostosować się do rozbudowanych regulacji chroniących system finansowy.
