Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są zarzuty Donalda Trumpa wobec banku JPMorgan Chase?

Dlaczego Donald Trump domaga się odszkodowania w wysokości 5 mld dolarów?

Czy banki mają prawo zamykać konta z powodów politycznych?

Jakie działania podjął Donald Trump w walce przeciwko praktykom tzw. debankingu?

Z dokumentów wynika, że bank poinformował Trumpa oraz jego różne spółki w lutym 2021 r. o zamiarze zamknięcia ich rachunków bankowych, dając 60 dni wypowiedzenia przed wejściem decyzji w życie.

W pozwie wskazano również, że Trump, członkowie jego rodziny oraz powiązane z nim firmy zostali wpisani przez JPMorgan na „czarną listę” w odniesieniu do wszelkich rachunków z zakresu zarządzania majątkiem, do których mieli tytuł prawny. Według pozwu decyzja o umieszczeniu na czarnej liście miała zostać autoryzowana osobiście przez Dimona, a jej konsekwencją było to, że inne banki również odmówiły współpracy z Trumpem i pozostałymi powodami.

Donald Trump pozywa swoich krytyków

Pozew jest kolejnym z serii postępowań sądowych, które Trump wytoczył krytykom i domniemanym wrogom, domagając się miliardowych odszkodowań, m.in. od takich mediów jak CBS, „The New York Times”, „The Wall Street Journal” czy brytyjska stacja BBC.