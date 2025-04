„Jeśli te cła zostaną ponownie zredukowane za kilka miesięcy, to zainwestowanie setek milionów dolarów w nowe zakłady… w USA byłoby stratą czasu” — powiedział CNN.

Ackman: Nie na to głosowaliśmy

Ackman stwierdził w swoim poście, że nowe cła są „ogromne” i „nieproporcjonalne”, dodając: „To nie na to głosowaliśmy”. Wezwał do wprowadzenia 90-dniowej „przerwy”, podczas której Trump mógłby podjąć negocjacje z partnerami handlowymi w celu „rozwiązania niesprawiedliwych, asymetrycznych umów celnych”.

Bill Ackman krytykuje ostro cła Donalda Trumpa Foto: Bloomberg

Trump twierdzi, że jego polityka celna ma na celu naprawę wieloletnich nierównowag handlowych pomiędzy USA a ich partnerami, które jego zdaniem wynikają z faktu, że inne kraje nakładają wyższe cła na amerykańskie towary niż USA na ich produkty.

Donald Trump: zaufajcie mi, nie panikujcie

Prezydent USA Donald Trump wezwał Amerykanów, aby zaufali jego szerokim taryfom, które wystraszyły rynki i zagrażają światowemu handlowi, wzywając ich: „Nie bądźcie PANIKAMI (nową partią opartą na słabych i głupich ludziach!)” — Don't be a PANICAN (A new party based on Weak and Stupid people!). Nie wyjaśnił, kogo miał na myśli, używając tego terminu, który wymyślił w poniedziałkowym poście na swojej platformie Truth Social.