Adam Glapiński: Mrożenie cen energii elektrycznej ważnym czynnikiem dla RPP

Przedłużenie mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych „z dużym prawdopodobieństwem” zachęciłoby Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych – poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

Publikacja: 04.09.2025 17:07

Prezes NBP Adam Glapiński

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mikołaj Fidziński

Podczas czwartkowej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (na którym obniżono stopy procentowe o 25 punktów bazowych) prezes NBP Adam Glapiński mówił, że w Radzie „jest ostrożna chęć do obniżek stóp”. – Każda z możliwości wchodzi w grę: brak obniżek do końca roku, jedna albo dwie – mówił. Zwracał uwagę, że sierpniowy szybki odczyt inflacji 2,8 proc. r/r to wynik niemal w środku celu inflacyjnego NBP.

– RPP cyzeluje działania, żeby tego nie zepsuć – mówił Glapiński. – Inflacja nie jest jednak do końca okiełznana. Ona cały czas może się odrodzić, dlatego musimy być uważni – wskazywał, dodając przy tym, że pomimo dotychczasowych obniżek w tym roku, referencyjna stopa procentowa na poziomie 4,75 proc. nadal jest relatywnie wysoka. - Realnie, czyli, odnosząc do wysokości inflacji, to druga najwyższa stopa procentowa w naszym regionie – zauważał.

Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Rada Polityki Pieniężnej znów obniżyła stopy procentowe. Bez niespodzianki

Stopy procentowe znów w dół przy mrożeniu cen energii?

– Nasze prognozy wskazują, że inflacja w kolejnych miesiącach może wzrosnąć. Przy obecnym stanie prawnym i poziomie taryf, odmrożenie cen energii od października doprowadziłoby do wzrostu wskaźnika inflacji zapewne powyżej 3,5 proc. Niepewność jest znaczna – mówił prezes NBP.

Zgodnie z intencjami rządu (i Kancelarii Prezydenta) mrożenie cen energii po wrześniu ma jednak zostać przedłużone. Nie chcę mówić wprost i zobowiązująco, ale dużo się zmieni, jeśli dowiemy się, że cena energii elektrycznej od października nie wzrośnie i będzie to już stan prawny – mówił Glapiński. – Powiedziałbym, że z dużym prawdopodobieństwem przyczyniłaby się do kolejnej obniżki stóp procentowych – wyjaśnił.

Oficjalnie wyjaśniał, że dalsze decyzje RPP będą zależeć od napływających danych dotyczących inflacji i jej perspektyw. Zaznaczał przy tym, że Rada dostrzega ryzyka dla inflacji w kolejnych kwartałach. – Oprócz regulowanych cen energii, duże znaczenie dla kształtowania się inflacji w kolejnych miesiącach i kwartałach będą miały trzy czynniki: polityka fiskalna rządu, koniunktura gospodarcza i sytuacja na rynku pracy – mówił szef NBP. Szczególnie dużo czasu poświęcił projektowi ustawy budżetowej na 2026 r., w którym Ministerstwo Finansów zrewidowało w górę prognozę deficytu sektora finansów publicznych na ten rok do 6,9 proc., a na kolejny przyjęło poziom 6,5 proc.

dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych
Budżet i podatki
Sławomir Dudek, IFP: Projekt budżetu na 2026 r. ryzykowny. „Taniec na linie”

– Polityka fiskalna pozostaje bardzo luźna, rozrzutna i oddziałuje silnie proinflacyjnie. Wydatki są duże, przychody małe, deficyt ogromny, a dług narasta bardzo szybko. Sytuacja fiskalna jest jednym z czynników ograniczających przestrzeń do obniżania stóp procentowych – oceniał prezes NBP.

Glapiński dodawał, że pomimo spadków inflacji bazowej (w sierpniu zapewne do 3,1-3,2 proc., najniższej od 5,5 roku) ta pozostaje uporczywa. – Jeśli inflacja bazowa będzie utrzymywać się w okolicach 3 proc. w kolejnych kwartałach, to ryzyko wytrącenia inflacji z przedziału odchyleń od celu w przypadku wzrostu cen energii lub żywności będzie podwyższone – oceniał.

Glapiński: zaproponuję podniesienie udziału złota w rezerwach

Podczas konferencji prasowej prezes Glapiński poinformował także, że – wobec osiągnięcia poprzedniego celu 20 proc. rezerw NBP w złocie – planuje w najbliższym czasie przedstawić zarządowi banku centralnego projekt podniesienia tego pułapu do 30 proc. – Nie dlatego, że przewiduję jakieś złe okoliczności, ale żeby jeszcze podnieść naszą wiarygodność – zapewniał.

Źródło: rp.pl

