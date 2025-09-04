Podczas czwartkowej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (na którym obniżono stopy procentowe o 25 punktów bazowych) prezes NBP Adam Glapiński mówił, że w Radzie „jest ostrożna chęć do obniżek stóp”. – Każda z możliwości wchodzi w grę: brak obniżek do końca roku, jedna albo dwie – mówił. Zwracał uwagę, że sierpniowy szybki odczyt inflacji 2,8 proc. r/r to wynik niemal w środku celu inflacyjnego NBP.

– RPP cyzeluje działania, żeby tego nie zepsuć – mówił Glapiński. – Inflacja nie jest jednak do końca okiełznana. Ona cały czas może się odrodzić, dlatego musimy być uważni – wskazywał, dodając przy tym, że pomimo dotychczasowych obniżek w tym roku, referencyjna stopa procentowa na poziomie 4,75 proc. nadal jest relatywnie wysoka. - Realnie, czyli, odnosząc do wysokości inflacji, to druga najwyższa stopa procentowa w naszym regionie – zauważał.

Stopy procentowe znów w dół przy mrożeniu cen energii?

– Nasze prognozy wskazują, że inflacja w kolejnych miesiącach może wzrosnąć. Przy obecnym stanie prawnym i poziomie taryf, odmrożenie cen energii od października doprowadziłoby do wzrostu wskaźnika inflacji zapewne powyżej 3,5 proc. Niepewność jest znaczna – mówił prezes NBP.

Zgodnie z intencjami rządu (i Kancelarii Prezydenta) mrożenie cen energii po wrześniu ma jednak zostać przedłużone. Nie chcę mówić wprost i zobowiązująco, ale dużo się zmieni, jeśli dowiemy się, że cena energii elektrycznej od października nie wzrośnie i będzie to już stan prawny – mówił Glapiński. – Powiedziałbym, że z dużym prawdopodobieństwem przyczyniłaby się do kolejnej obniżki stóp procentowych – wyjaśnił.