PMI dla polskiego przemysłu w górę, ale wciąż poniżej 50 pkt

– Wrzesień zakończył słaby trzeci kwartał dla polskiego sektora wytwórczego. Średni odczyt wskaźnika PMI wyniósł w tym kwartale 46,8, co stanowi najniższy wynik od drugiego kwartału 2024 r. – komentuje Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence. Zauważa jednak przy tym, że kierunek zmian jest obiecujący, a wrześniowy odczyt wskazuje na potencjalną poprawę koniunktury gospodarczej w czwartym kwartale.

Z danych S&P Global wynika, że we wrześniu ponownie, już szósty raz z rzędu, polscy producenci odnotowali spadek liczby nowych zamówień miesiąc do miesiąca. Tempo tego spadku zmniejszyło się jednak trzeci miesiąc z rzędu i było najniższe od maja. Podobnie wygląda sytuacja w samych zamówieniach na eksport: odnotowano spadek, ale najmniejszy od czterech miesięcy. Ba, niektóre firmy zgłaszają odnowienie zamówień z rynków europejskich.

Najpłytsze spadki od miesięcy

W związku ze spadkiem zamówień nie powinno również dziwić obniżenie produkcji. Było ono jednak najwolniejsze od pięciu miesięcy. Znów spadł też poziom zatrudnienia, ale – jak odnotowuje S&P Global – tylko marginalnie. Wręcz jak melduje firma, pojawił się też sygnał świadczący o powracającej presji na moce przerobowe. Chodzi o wzrost liczby zaległych zamówień, zaledwie drugi raz w ciągu ostatnich ponad trzech lat.

To, że polski sektor przetwórczy zbliża się do momentu przełomu, widać też w danych o zakupach surowców i ich poziomie zapasów. W obu przypadkach spadki były najwolniejsze od kilku miesięcy.

Mimo (coraz słabszego, ale jednak) pogorszenia bieżącej sytuacji w sektorze przetwórczym Polski, prognozy polskich przetwórców na kolejnych 12 miesięcy pozostają optymistyczne. Jak tłumaczy S&P Global, wiązano to z ożywieniem gospodarczym, nowymi rynkami, funduszami KPO i nowymi produktami.