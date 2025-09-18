Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. niższym niż w lipcu.

Produkcja przemysłowa w sierpniu rdr wzrosła o 0,7 proc. - GUS. Foto: PAP Biznes

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 6,9 proc. rok do roku w sierpniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 8,9 proc.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w sierpniu 2025 r. była niższa o 6,9 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku i o 8,9 proc. w odniesieniu do lipca bieżącego roku” – czytamy w komunikacie.