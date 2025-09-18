Rzeczpospolita
Ekonomia
Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 rośnie, budowlanka mocno w dół – dane GUS zaskakują

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 0,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 7,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji o 0,5 proc. rok do roku i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 7,4 proc.

Publikacja: 18.09.2025 10:05

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 rośnie, budowlanka mocno w dół – dane GUS zaskakują

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. niższym niż w lipcu.

Produkcja przemysłowa w sierpniu rdr wzrosła o 0,7 proc. - GUS.

Produkcja przemysłowa w sierpniu rdr wzrosła o 0,7 proc. - GUS.

Foto: PAP Biznes

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła o 6,9 proc. rok do roku w sierpniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 8,9 proc.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w sierpniu 2025 r. była niższa o 6,9 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku i o 8,9 proc. w odniesieniu do lipca bieżącego roku”&nbsp;– czytamy w komunikacie.

Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu spadła o 6,9 proc. rdr - GUS.

Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu spadła o 6,9 proc. rdr - GUS.

Foto: PAP Biznes

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w sierpniu br. była o 4,1 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku oraz o 4,0 proc. niższa niż w lipcu br., podał także GUS. Konsensus rynkowy przewidywał 0,4 proc. wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

