Licząc miesiąc do miesiąca, ceny konsumpcyjne w USA spadły w marcu o 0,1 proc. Oczekiwano natomiast, że ich wzrost wyhamuje z 0,2 proc. do 0,1 proc. Inflacja bazowa (czyli nie obejmująca zmian cen żywności, paliw i energii) zeszła z 3,1 proc. do 2,8 proc. i również była niższa od prognoz. Liczona w ujęciu miesięcznym wyhamowała z 0,2 proc. do 0,1 proc., podczas gdy spodziewano się, że przyspieszy do 0,3 proc. Ceny energii spadły o 3,3 proc. rok do roku, żywność zdrożała w tym czasie o 3 proc., a koszty czynszów wzrosły o 4 proc. Kolejny miesiąc z rzędu zwracał na siebie uwagę wzrost cen jaj. Zdrożały one o 5,9 proc. w porównaniu z lutym i o 60,4 proc. rok do roku.

Jak dane o inflacji w USA mogą wpłynąć na decyzje Fedu?

„Taki odczyt może wzmocnić oczekiwania rynku co do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, szczególnie w kontekście słabnącej dynamiki gospodarczej i coraz bardziej widocznych oznak osłabienia rynku pracy. Inwestorzy już teraz wyceniają 3–4 cięcia do końca roku, a dzisiejsze dane mogą ten scenariusz jeszcze bardziej uwiarygodnić. Jednak mimo optymistycznego odczytu, perspektywy inflacyjne pozostają niepewne. Kluczową niewiadomą pozostaje dalszy rozwój sytuacji w polityce handlowej. Trzeba jednak pamiętać, że dzisiejszy raport pokazuje inflację z okresu sprzed ostatnich decyzji handlowych, a więc w realiach, które uległy już zmianie” – skomentowali te dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Barometr CME FedWatch sugerował w czwartek po południu, że szansę na obniżkę stóp przez Fed w maju wynoszą tylko 17,5 proc. W przypadku czerwcowego posiedzenia sięgają one jednak 80 proc. Obecnie główna stopa procentowa Fedu jest w przedziale 4,25 – 4,5 proc. Do jej obniżki od dawna wzywa prezydent Donald Trump. Jego działania związane z wojną handlową komplikują jednak zadanie stojące przed amerykańskim bankiem centralnym. Trudno bowiem ocenić jak podwyżki cen ostatecznie wpłyną na inflację w USA. Tymczasem ostra przecena na rynku ropy może przyczynić się do hamowania inflacji w nadchodzących miesiącach.