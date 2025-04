Rosja werbuje Chińczyków na wojnę. Pekin udaje, że nie widzi

Sam jednak przyznał, że mimo iż o rosyjskiej armii mówi „nasi”, to „jest chyba możliwe”, że mógłby walczyć po ukraińskiej stronie. Chciał zaciągnąć się do francuskiej Legii Cudzoziemskiej, ponieważ jednak zdobycie wizy Schengen „to mordęga”, trafił do Rosji i na front przeciw Ukrainie.

Chiński internet bez Kubusia Puchatka, ale pełen ogłoszeń werbunkowych

Zagadką pozostaje, dlaczego władze w Pekinie pozwalają na werbowanie przez internet obywateli swego kraju na wojnę. Oficjalnie chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że „nie zaleca się obywatelom” udziału w tej wojnie. Ale internet Państwa Środka jest najściślej kontrolowany ze wszystkich segmentów światowej sieci. Mimo to chińscy komuniści nic nie robią z rosyjskimi reklamami werbunkowymi.

Władze w Pekinie potrafiły w ciągu kilku tygodni całkowicie zablokować pojawianie się w nim wizerunków Kubusia Puchatka, które Chińczycy używali jako drwiącego symbolu swego przywódcy Xi Jinpinga. Znane są nawet przypadki wyroków za umieszczanie biednego misia w chińskiej sieci.

Znalazłszy się w podobnej sytuacji – werbowania przez Rosjan obywateli swego kraju na wojnę z Ukrainą – premier Indii Narendra Modi zażądał od Władimira Putina zwolnienia z rosyjskiego wojska wszystkich Hindusów (prawda, z zastrzeżeniem, jeśli „zostali za pomocą oszustwa” zaciągnięci do armii). Jak też wypłacenia odszkodowań rodzinom poległych na wojnie.

Takie odszkodowania chińskim rodzinom Rosjanie płacą bez żadnych nagabywań – do ok. 50 tys. dolarów. Nie może to być jednak przyczyną bierności Pekinu, gdy w cenzurowanym internecie Rosjanie obiecują „ponad 25 tys. dolarów za zaciągnięcie się, i po 5 tys. dolarów miesięcznie” chętnym do strzelania do Ukraińców. Tym bardziej że reklamy są kłamliwe.

– No, ja zarabiam taką średnią, to znaczy równowartość gdzieś 2 tys. euro miesięcznie – opowiadał „Makaron”.