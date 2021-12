Juri Uszakow, doradca prezydenta Putina mówił, że obaj przywódcy rozmawiali "o wszystkich kluczowych i ważnych problemach" - od gwarancji bezpieczeństwa dla Moskwy w Europie po tworzenie się nowych sojuszów w rejonie Azji i Pacyfiku. Putin z Xi Jinpingiem mówili też o swoim przyszłym spotkaniu, do którego może dojść w lutym 2022 roku.



Putin miał mówić Xi o swojej rozmowie z Bidenem, z 7 grudnia, Prezydent Rosji miał mówić także o gotowości do rozpoczęcia natychmiastowych negocjacji z Zachodem, w kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji oraz o postępach w tym zakresie. Prezydent Chin miał "w pełni wesprzeć" rosyjską inicjatywę w tym zakresie.

37 Tyle razy Xi Jinping miał rozmawiać z Władimirem Putinem od 2013 roku

Obaj prezydenci mieli zgodzić się, że takie wydarzenia jak "Szczyt demokracji", który zorganizował 9-10 grudnia prezydent Joe Biden (ani Rosja, ani Chiny nie były zaproszone na szczyt) są "przeciwskuteczne".



Putin i Xi potępili też powstaniu takich sojuszów jak AUKUS (Australia-Wielka Brytania-USA) czy Quad (USA, Australia, Japonia, Indie). Prezydenci ocenili, że partnerstwo strategiczne AUKUS, które ma umożliwić Australii zdobycie okrętów podwodnych z napędem atomowym, godzi w zasadę nierozprzestrzeniania broni atomowej.

Prezydenci zgodzili się też co do potrzeby zorganizowania szczytu z udziałem pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa w 2022 roku. Pomysł takiego spotkania Putin przedstawił w 2020 roku. Ponadto, w najbliższym czasie, ma dojść do szczytu z udziałem Rosji, Chin i Indii.



Putin zapowiedział, że weźmie udział w otwarciu zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w lutym 2022 roku.



Xi Jinping nazwał Putina "starym przyjacielem". Dodał, że z prezydentem Rosji rozmawia po raz 37 od 2013 roku, gdy objął urząd. Z kolei Putin mówił, że relacje Rosji z Chinami są "wzorem współpracy międzypaństwowej w XXI wieku".



Obaj prezydenci - jak mówił Uszakow - mieli zgodzić się, że współpraca Moskwy z Pekinem na arenie międzynarodowej może "ustabilizować sytuację na świecie".



Przywódcy Rosji i Chin mówili też o rozwoju infrastruktury na granicy między Państwami, którą Moskwa i Pekin chcą, według słów Putina zmienić w "pas wiecznego pokoju i dobrego sąsiedztwa".