Rabin Stambler: Polska to wielka pozytywna niespodzianka. Lubię mówić po polsku

Kim jest rabin Szalom Dov Ber Stambler?

Rabin Szalom Dow Ber Stambler (Shalom Dov Ben Stambler) urodził się w małej miejscowości Kefar Chabad, w środku Izraela w 1982 roku, w rodzinie zaangażowanej w ruch Chabad Lubawicz. Od dwóch dekad mieszka w Polsce. Przewodniczy organizacji Chabad Lubawicz Polska i jest rabinem synagogi chasydów tego ruchu w Warszawie. Przyjeżdżając do naszego kraju nie znał polskiego.



Polska jako „Polin” – dom dla Żydów

Rabin Szalom Dow Ber Stambler przypomina, że dla wielu Żydów Polska przez wieki była drugim najważniejszym miejscem po Izraelu, a pierwszym „na czas wygnania”. – Znana jest historia, że kiedy pierwsi Żydzi dotarli do Polski, usłyszeli, że to miejsce nazywa się „Polin”, co po hebrajsku oznacza ‚tu należy mieszkać’” – mówi rabin.

Ruch Chabad Lubawicz – misja i tradycja

Chabad Lubawicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji żydowskich na świecie. Jak podkreśla rabin Stambler, jej misją jest krzewienie wiedzy i wspieranie duchowego rozwoju Żydów. – Gdziekolwiek jest Coca-Cola, tam znajdziesz Chabad – stwierdza z uśmiechem. Ruch działa na całym świecie, otwierając centra edukacyjne i religijne nawet w najdalszych zakątkach globu.