Lego zamarł w bezruchu wieczorem. Było to zachowanie nietypowe, bo zwykle o tej porze polował, zwłaszcza że do wykarmienia miał szczeniaki, które niedawno przyszły na świat. Brak ruchu nie uszedł uwadze pracowników naukowych z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego, którzy kilka miesięcy wcześniej założyli mu obrożę telemetryczną. To dzięki niej mogli śledzili niemal każdy jego krok.