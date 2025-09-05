Aktualizacja: 05.09.2025 06:08 Publikacja: 05.09.2025 05:36
Niszczyciel Jason Dunham
We wtorek w wyniku operacji amerykańskiej armii zginąć miało 11 członków załogi łodzi, która miała przewozić narkotyki – poinformował Donald Trump. Była to pierwsza operacja wojskowa, o której Biały Dom oficjalnie poinformował, po tym, jak skierował dodatkowe okręty w pobliże Wenezueli. – Właśnie, w ciągu kilku minut, dosłownie zniszczyliśmy łódź, przewożącą narkotyki łódź, mnóstwo narkotyków było na tej łodzi – relacjonował wówczas Trump.
– I jest tego więcej tam, skąd przybyła. Jest mnóstwo narkotyków przenikających do naszego kraju, docierających od długiego czasu... Pochodzą z Wenezueli – dodał. Trump zamieścił też na swoim profilu w serwisie Truth Social, nagranie ze zniszczenia łodzi. We wpisie towarzyszącym nagraniu podał, że na łodzi znajdowali się członkowie organizacji przestępczej Tren de Aragua, która – jak napisał Trump – działa pod kontrolą prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro. Władze Wenezueli zaprzeczają oskarżeniom o związki prezydenta kraju z narkobiznesem.
Trump zapewnił, że w operacji przeciw kartelowi przestępczemu nikt nie ucierpiał. Tymczasem minister komunikacji Wenezueli, Freddy Ñáñez zasugerował, że nagranie umieszczone w sieci przez Trumpa zostało stworzone przez sztuczną inteligencję. Pentagon nie ujawnił żadnych szczegółów operacji.
Atak powietrzny na łódź, na której znajdowali się cywile, wywołał kontrowersje – administracja Trumpa nie przedstawiła dowodów świadczących o tym, że Stany Zjednoczone znajdowały się w bezpośrednim zagrożeniu, które usprawiedliwiłoby użycie sił zbrojnych albo że zaatakowana jednostka lub osoby na jej pokładzie były uzbrojone. W przypadku cywilnej jednostki nawodnej działania wobec niej powinna podejmować amerykańska Straż Przybrzeżna.
Wenezuela kupiła 24 myśliwce F-16 w latach 80-tych – była wówczas pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który pozyskał te amerykańskie samoloty bojowe. Po przejęciu władzy przez Hugo Chaveza w 1999 roku Wenezuela zaczęła jednak przechodzić na rosyjskie systemy uzbrojenia i zamówiła m.in. myśliwce Su-30, które miały zastępować F-16.
USA skierowały w pobliże Wenezueli siedem amerykańskich okrętów i jeden okręt podwodny o napędzie atomowym. Na pokładzie tych jednostek znajduje się ok. 4,5 tys. marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Wśród okrętów skierowanych w tamten rejon są m.in. trzy okręty desantowe – USS San Antonio, USS Iwo Jima i USS Fort Lauderdale. Ich pojawienie się w rejonie Wenezueli sprawiło, że pojawiły się spekulacje, iż USA zamierzają przeprowadzić operację wojskową na terytorium południowoamerykańskiego państwa.
W czwartek Pentagon wydał komunikat, w którym poinformował o „wysoce prowokacyjnym posunięciu” Wenezueli, które „miało zakłócić przebieg operacji wymierzonej w terror narkotykowy”. Departament Obrony zwrócił się z apelem do władz Wenezueli, by te „nie podejmowały kolejnych działań” mających przeszkadzać w działaniach antynarkotykowych i antyterrorystycznych.
„New York Times”, powołując się na źródła w Pentagonie podał, że dwa wenezuelskie myśliwce F-16 przeleciały w pobliżu amerykańskiego niszczyciela rakietowego Jason Dunham, który znajdował się na wodach Morza Karaibskiego.
Wobec pojawienia się okrętów wojennych USA w pobliżu Wenezueli, Maduro ostrzegł przed „najpoważniejszym zagrożeniem, z jakim kontynent południowoamerykański mierzy się od 100 lat”. Działania Stanów Zjednoczonych Maduro określił mianem „nieuzasadnionych i przestępczych”. Wenezuela rozmieściła wzdłuż wybrzeża i na granicy z Kolumbią ok. 15 tys. żołnierzy.
