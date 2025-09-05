Z tego artykułu się dowiesz: Jaki incydent poprzedził czwartkowe wydarzenia?

Jakie zarzuty wobec prezydenta Wenezueli kierują Stany Zjednoczone?

Jakie środki obronne podjęła Wenezuela w związku z obecnością amerykańskich okrętów w pobliżu kraju?

We wtorek w wyniku operacji amerykańskiej armii zginąć miało 11 członków załogi łodzi, która miała przewozić narkotyki – poinformował Donald Trump. Była to pierwsza operacja wojskowa, o której Biały Dom oficjalnie poinformował, po tym, jak skierował dodatkowe okręty w pobliże Wenezueli. – Właśnie, w ciągu kilku minut, dosłownie zniszczyliśmy łódź, przewożącą narkotyki łódź, mnóstwo narkotyków było na tej łodzi – relacjonował wówczas Trump.

Reklama Reklama

Donald Trump pokazał atak powietrzny na łódź, która miała przewozić narkotyki

– I jest tego więcej tam, skąd przybyła. Jest mnóstwo narkotyków przenikających do naszego kraju, docierających od długiego czasu... Pochodzą z Wenezueli – dodał. Trump zamieścił też na swoim profilu w serwisie Truth Social, nagranie ze zniszczenia łodzi. We wpisie towarzyszącym nagraniu podał, że na łodzi znajdowali się członkowie organizacji przestępczej Tren de Aragua, która – jak napisał Trump – działa pod kontrolą prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro. Władze Wenezueli zaprzeczają oskarżeniom o związki prezydenta kraju z narkobiznesem.

Trump zapewnił, że w operacji przeciw kartelowi przestępczemu nikt nie ucierpiał. Tymczasem minister komunikacji Wenezueli, Freddy Ñáñez zasugerował, że nagranie umieszczone w sieci przez Trumpa zostało stworzone przez sztuczną inteligencję. Pentagon nie ujawnił żadnych szczegółów operacji.