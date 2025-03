– Komunista sto lat temu mówił, że jest za likwidacją pieniądza, ale jak pracował, to brał pieniądze – tak Korwin-Mikke odpowiedział na pytanie, dlaczego pobiera zasiłek 800 plus, chociaż jest mu przeciwny. – Żyjemy w konkretnym ustroju i trzeba się dopasować – dodał.

Ja nie walczę o to, aby być prezydentem, tylko o to, aby zmienić ustrój w Polsce Janusz Korwin-Mikke, były poseł Konfederacji

Dlaczego Sławomir Mentzen rozczarował Janusza Korwin-Mikkego, a Jarosław Kaczyński byłby dobrym królem?

Korwin-Mikke był też pytany o Sławomira Mentzena, swojego byłego współpracownika (partia Nowa Nadzieja, na czele której stoi Mentzen, to przekształcona partia KORWiN, którą kierował Korwin-Mikke).

– Trochę się nim rozczarowałem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja całe życie walczyłem o to, że trzeba zlikwidować podatek dochodowy. Jak to mówiłem za komuny, to za tym było 0,02 proc. ludzi. Dziś jest za tym 30 proc. ludzi. Jeśli Mentzen powiedział w dyskusji z panem (Ryszardem) Petru, że podatku dochodowego nie należy likwidować, że to jest w ogóle niemożliwe i on zostanie prezydentem pod tym hasłem, to cała moja robota idzie na marne. Z 30 proc. robi się 10 proc. od razu. Ja nie walczę o to, aby być prezydentem, tylko o to, aby zmienić ustrój w Polsce – wyjaśnił. – Ja popieram Brauna, bo on jest radykałem. On gotów jest zrobić radykalne reformy – dodał.

Byłego posła Konfederacji pytano też o jego poparcie dla ustroju monarchicznego. – Gdyby Jarosław Kaczyński został królem Polski, byłby dobrym królem Polski. Nie musiałby kraść, oszukiwać, kłamać, by wygrać wybory, bo nie byłoby wyborów. I swoje zdolności oszukiwania ludzi skierowałby na oszukiwanie Francuzów, Rosjan, Amerykanów, Niemców etc. A teraz zajmuje się oszukiwaniem Polaków –to jego główne zajęcie. Dlatego, że nie ma monarchii - odparł.