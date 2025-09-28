Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Bogusław Chrabota: Bez campusów KO nie wzleci

Campus Polska Przyszłości nie umarł, choć z pewnością przeżywa kryzys w naturalny sposób związany z kryzysem jego głównego organizatora, Rafała Trzaskowskiego.

Publikacja: 28.09.2025 12:03

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (P), minister edukacji Barbara Nowacka (L), sekretarz stanu w ME

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (P), minister edukacji Barbara Nowacka (L), sekretarz stanu w MEN Katarzyna Lubnauer (2P) i poseł KO Sławomir Nitras (2L) na otwarciu Campus Academy w Międzyzdrojach

Foto: PAP/Jerzy Muszyński

Bogusław Chrabota

Rafał Trzaskowski po wyborczej porażce miał prawo do „chwili namysłu”; podobnie jak jego zwolennicy czy formacja obywatelska, której zręby wykuwał na Campusie. O tegorocznym spotkaniu w Międzyzdrojach nie ma co się rozwodzić, poza tym, że młodzieży, ale i aktywnych polityków, choć wszyscy dość pokiereszowani, było sporo. Ważniejsze są przesunięcia na politycznej szachownicy po stronie koalicji i to, co z nich wynika.

Szymon Hołownia oddaje partię. Co czeka Polskę 2050?

Otóż wszyscy mają wrażenie, że po rezygnacji Szymona Hołowni z udziału w rządzie, zaakceptowaniu roli wicemarszałka i oświadczeniu, że nie będzie ubiegał się w styczniu o przywództwo w swoim ugrupowaniu, jest już pewne, że wielka chmura gradowa wisząca od dawna nad jego formacją niewątpliwie wywoła ulewę, której partia może nie przeżyć.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Ważne oświadczenie Szymona Hołowni. „To ten moment, ta chwila”

Jeśli tak się stanie, to Polska 2050 popęka. W części zostanie skonsumowana przez rodzącą się partię o nazwie Koalicja Obywatelska Donalda Tuska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska), w części zostanie z obrażonym na Polaków Hołownią, w części – nie wiadomo co. Nie życzę tego Polsce 2050, ale muszę być na tych łamach realistą.

Jakie wyzwanie staje dziś przed Donaldem Tuskiem i jego nową KO?

W nowej rzeczywistości rolą Donalda Tuska i jego środowiska będzie nie tylko sklejanie potarganych partii i życiorysów, ale również wyposażenie nowej formacji w tożsamość i wigor. Najgorzej będzie z tym ostatnim. Złośliwcy powiedzą, że zszywanie politycznego Frankensteina nigdy się nie udaje. Jestem przeciwnego zdania. Zbudowanie nowej formacji w sposób, jaki historia stawia przed liderami PO, jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Niezbędne jest oczywiście konsolidowanie struktur i praca w terenie; z tym ludzie Platformy, jak niegdyś Grzegorz Schetyna, a dziś Marcin Kierwiński potrafią sobie radzić. Ale jest coś ważniejszego: świeżość, entuzjazm, poczucie sensu i wizja celu, którym nie może być czysta władza, tylko coś więcej.

Reklama
Reklama

Paradoksalnie właśnie nad tym pracował od lat z młodzieżą Rafał Trzaskowski. Sugerowałbym więc mniej kpin i wojenek podjazdowych, tylko wyciągnięcie z inicjatyw takich jak Campus wniosków. Bez wsparcia wierzącego w sens obywatelskiego celu i obudzonego elektoratu KO nigdy nie wygra z coraz mocniejszą prawicą.

Czytaj więcej

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski
Polityka
Trzaskowski apeluje, by Nawrockiego oceniać merytorycznie. „Przestańcie się nabijać”

Struktury to mało; liczy się duch polityki. I tego ducha trzeba budzić. Z Trzaskowskim, a nie w kontrze do wszystkich Trzaskowskich świata.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska Publicystyka Analizy Polityczne Osoby Donald Tusk Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Polska 2050

Rafał Trzaskowski po wyborczej porażce miał prawo do „chwili namysłu”; podobnie jak jego zwolennicy czy formacja obywatelska, której zręby wykuwał na Campusie. O tegorocznym spotkaniu w Międzyzdrojach nie ma co się rozwodzić, poza tym, że młodzieży, ale i aktywnych polityków, choć wszyscy dość pokiereszowani, było sporo. Ważniejsze są przesunięcia na politycznej szachownicy po stronie koalicji i to, co z nich wynika.

Szymon Hołownia oddaje partię. Co czeka Polskę 2050?

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szymon Hołownia i Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Szymon Hołownia zdobył punkt dla Karola Nawrockiego
Donald Tusk i Friedrich Merz podczas niedawnej wizyty kanclerza Niemiec w Warszawie
Komentarze
Michał Szułdrzyński: W oczekiwaniu na przełom w relacjach z Niemcami
Prezydent RP Karol Nawrocki i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (podczas d
Komentarze
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki zakładnikiem Bogdana Klicha
Władimir Putin
Komentarze
Andrzej Łomanowski: Donald Trump zmienia zdanie. Teraz to Władimir Putin ma problem
Rosyjskie wielozadaniowe samoloty bojowe Su-30SM Floty Bałtyckiej
Komentarze
Marek Kozubal: Pohukiwanie o strzelaniu do Rosjan nie wystarczy
Reklama
Reklama
e-Wydanie