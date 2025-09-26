Zdaniem polityka „trzeba się skupić na wyciąganiu wniosków z tego, co się stało”. - Dam jeden przykład. Jak widzę, jak bardzo wielu naszych zwolenników patrząc na prezydenta Nawrockiego nabija się z tego, że używa snusu, mówi po angielsku tak, jak mówi, ma postawę taką, jaką ma i robi zdjęcia z tego, że rano jest na siłowni, to rozumiem, że niczego się kompletnie nie nauczyliśmy - powiedział Rafał Trzaskowski. - Okazuje się, że 51 albo więcej procent Polek i Polaków nie ma z tym żadnego problemu. Przestańcie się nabijać z tego, że pan prezydent nie mówi perfekcyjnie po angielsku. Zastanówmy się, czy ma coś do powiedzenia. Przestańcie się nabijać z tego, że uwielbia snus, bo to nie jest problem dla większości Polek i Polaków. Uczmy się, że jeżeli się przegrzewa pewne rzeczy, to one zaczynają się odwracać przeciwko tym, którzy to robią - zaapelował prezydent Warszawy. W rozmowie z TVN24 zaznaczył również, że warto „skupić się na ocenie merytorycznej prezydenta, a nie na docinkach”.

W rozmowie z TVN24 Trzaskowski był pytany także o wieczór wyborczy i jego pierwszą reakcję na wyniki exit poll, które – na początku – wskazywały na jego minimalną przewagę nad Nawrockim. Trzaskowski ogłosił wówczas swoje zwycięstwo. - Wyglądało na to, że jest zwycięstwo. Uznałem, że będę jednoznaczny dlatego, że ile można się certolić, ważyć słowa? Robiłem to przez całą kampanię wyborczą. Być może był to błąd – powiedział.

Trzaskowski o głosowaniu nad prezydenckim projektem o CPK: Jeśli ktoś nie głosuje z rządem, to nie rokuje dobrze

Trzaskowski odniósł się też do tego, że w piątek Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt skierowano więc do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. O wyniku głosowania zadecydowały między innymi głosy posłów Polski 2050 Szymona Hołowni.

Zdaniem prezydenta Warszawy takie działanie to „przekroczenie Rubikonu”. - Jeżeli ktoś, kto jest koalicji rządowej, nie głosuje z rządem, łamie się w głosowaniach, to nie rokuje dobrze - ocenił. - Użyłem mocnego porównania, bo uważam, że to jest moment refleksji. Taka refleksja jest dzisiaj potrzebna - dodał.