Brytyjski dziennikarz: odkupmy Stany Zjednoczone

Brytyjski dziennikarz Piers Morgan zasugerował, aby Londyn „odkupił” Stany Zjednoczone w odpowiedzi na działania Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Przypomniał, że Ameryka Północna kiedyś należała do Wielkiej Brytanii.

Publikacja: 18.01.2026 12:33

Londyn

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Morgan napisał na portalu X, że Ameryka Północna należała wcześniej do Wielkiej Brytanii. Stan ten trwał od 1607 do 1776 r., kiedy to w wyniku wojny o niepodległość od Imperium Brytyjskiego powstały Stany Zjednoczone Ameryki. 

Dziennikarz argumentował, że taka transakcja „wzmocniłaby bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii na północnym Atlantyku”. „Jeśli nam jej nie sprzedasz, prezydencie Trump, nałożymy cła na USA i każdy kraj, który wesprze cię w sprzeciwianiu się tej bardzo korzystnej umowie” – napisał, zadając na końcu pytanie, czy to słuszny warunek. 

Cła Donalda Trumpa na państwa, które wysłały żołnierzy na Grenlandię

W sobotę prezydent USA Donald Trump ogłosił nałożenie ceł na osiem europejskich państw, w tym Niemcy, Francję i Wielką Brytanię, w związku z rozwijającym się sporem dotyczącym Grenlandii. Od 1 lutego taryfy wyniosą 10 proc., później mają zostać podniesione do poziomu 25 proc.

„Ta taryfa będzie obowiązywać do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie całkowitego i ostatecznego zakupu Grenlandii” – dodał. Donald Trump powtórzył też swoje ostrzeżenie, że „Chiny i Rosja chcą Grenlandii”, zauważając, że „Dania nic nie może z tym zrobić”.

„Przez wiele lat dotowaliśmy Danię i wszystkie państwa Unii Europejskiej i inne kraje, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła – stawką jest pokój na świecie!” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social. 

W niedzielnym wywiadzie dla holenderskiej telewizji minister spraw zagranicznych Holandii David van Weel nazwał „szantażem” te zapowiedzi amerykańskiego prezydenta. „To, co robi (Trump) jest szantażem. Nie pomaga to ani NATO, ani Grenlandii” – skomentował, cytowany przez agencję Reutera.

Piers Morgan to znany z kontrowersyjnych wypowiedzi brytyjski dziennikarz i prezenter telewizyjny. Pracował w brytyjskich tabloidach: The Sun, Daily Mirror, News of the World. W latach 2011–2014 prowadził program Piers Morgan Live na antenie CNN. Jest prezenterem brytyjskich programów: Piers Morgan's Life Stories (od 2009), Good Morning Britain (od 2015) oraz Piers Morgan Uncensored (od 2022). 

Źródło: rp.pl

