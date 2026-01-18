Morgan napisał na portalu X, że Ameryka Północna należała wcześniej do Wielkiej Brytanii. Stan ten trwał od 1607 do 1776 r., kiedy to w wyniku wojny o niepodległość od Imperium Brytyjskiego powstały Stany Zjednoczone Ameryki.

Dziennikarz argumentował, że taka transakcja „wzmocniłaby bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii na północnym Atlantyku”. „Jeśli nam jej nie sprzedasz, prezydencie Trump, nałożymy cła na USA i każdy kraj, który wesprze cię w sprzeciwianiu się tej bardzo korzystnej umowie” – napisał, zadając na końcu pytanie, czy to słuszny warunek.

Cła Donalda Trumpa na państwa, które wysłały żołnierzy na Grenlandię

W sobotę prezydent USA Donald Trump ogłosił nałożenie ceł na osiem europejskich państw, w tym Niemcy, Francję i Wielką Brytanię, w związku z rozwijającym się sporem dotyczącym Grenlandii. Od 1 lutego taryfy wyniosą 10 proc., później mają zostać podniesione do poziomu 25 proc.