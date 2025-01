Tekstylia do tej pory nie były zbierane selektywnie. Trafiały na składowiska odpadów, a tym samym zanieczyszczały środowisko. Od 2025 roku wprowadzone zostały zmiany, dzięki którym wyrzucane tekstylia będą mogły zyskać drugie życie. Należy je składować osobno, a gminy mają obowiązek ich zbierania oraz oddawania do przeznaczonych do tego punktów.

Zużytą odzież, obuwie oraz inne materiały tekstylne od stycznia bieżącego roku można oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – każda gmina musi posiadać co najmniej jedno takie miejsce. O innych możliwościach selektywnej zbiórki tekstyliów decyduje gmina.

Czym są tekstylia?

Pierwszym problemem pojawiającym się w przypadku selektywnej zbiórki odpadów tekstyliów i odzieży jest to, że nie wszyscy wiedzą, co dokładnie podlega pod to hasło. Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska możemy przeczytać, że jest to między innymi zużyta odzież, obuwie, pościel, zasłony, firany, obrusy, koce, ręczniki, bielizna, skarpetki, galanteria skórzana, dywany, pluszowe zabawki, czapki, szaliki, rękawiczki, a także paski, portfele czy torebki.

Gmina decyduje o sposobie zbiórki odpadów tekstyliów

To, jak będzie przeprowadzana zbiórka tekstyliów, zależy od rozwiązań przyjętych przez gminę. Minimum, które musi być zapewnione, to odbiór odpadów tekstyliów w PSZOK-ach. Oprócz tego mogą się też odbywać zbiórki mobilne, a także pojawić się mogą specjalne pojemniki na tekstylia w przestrzeni publicznej.

Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy lub na stronach internetowych gmin.