Trudne sprawy Polaków w Premier League

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 15.08.2025 14:46 Publikacja: 15.08.2025 14:40
Jerzy Dudek (w środku, na czarno), jako zawodnik Liverpoolu był jednym z trzech Polaków, którzy ze swoimi klubami podnosili w XXI wieku Puchar Ligi Mistrzów. Pozostali to Robert Lewandowski (z Bayernem Monachium) i Tomasz Kuszczak (zwycięski finał spędził na ławce rezerwowych Manchesteru United)
Foto: MustafaOzer/AFP
Łukasza Fabiańskiego można nazwać niespotykanie spokojnym człowiekiem. A jednak nawet on nie krył emocji, gdy trener Graham Potter nie wystawił go w ostatnim meczu przed wygaśnięciem jego umowy na własnym stadionie West Ham. – Czuję się rozczarowany tym, jak dzisiaj to wyglądało. Oczywiście, to nie jest koniec, bo będziemy robili rundę honorową wokół boiska, ale po cichu liczyłem na to, że będzie mi dane pożegnać się w meczu domowym przed własnymi kibicami, będąc chociaż przez chwilę na boisku. Niestety, nie było mi to dane, więc szkoda. Cóż, takie życie – powiedział 40-letni bramkarz w rozmowie z Viaplay.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
W zdjęciach analogowych ludzie lubią niedoskonałości: grube ziarno, które daje efekt „zaśnieżenia”, prześwietlen...
6 sierpnia słuchaliśmy licytacji o władzę. Dwaj politycy chcieli przebić konkurentów wielkimi słowami. A podobni...
Co będzie z nami, „ludźmi-śmieciami”, jeśli człowiek, który użył tego terminu, dojdzie do władzy?
Każdy ludzki los jest „miastem na wodzie”, na niepewności każdej chwili i tajemnicy całego życia.
Powiedzmy to wprost: kluby dla swingersów wymagają wsparcia państwa, a nawet UE! W obliczu problemów polskiej de...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas