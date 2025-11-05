Z tego artykułu się dowiesz: Jakie starodruki zostały skradzione z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i gdzie zostały wystawione na aukcję?

Kim są osoby zaangażowane w kradzież starodruków?

Jakie działania prawne podjęły organy ścigania w Polsce i za granicą w związku z kradzieżą?

Jaki jest obecny stan śledztwa i jakie kroki są podejmowane w celu odnalezienia skradzionych dzieł?

Przypomnijmy, kradzieży 78 starodruków dokonano od grudnia 2022 r. do października 2023 r.. Wartość skradzionych dzieł oszacowano na 3 825 600 zł. Łupem złodziei padły m.in. pierwsze wydania dzieł rosyjskojęzycznych autorów: Aleksandra Puszkina, Mikołaja Gogola, Iwana Kryłowa i Michaiła Lermontowa. W Gruzji i na Litwie zatrzymano pięciu członków szajki, która ukradła cenne starodruki i fascykuły z różnych bibliotek w Europie. Przestępcy, udając czytelników, wypożyczali dzieła na fałszywe nazwiska i dokonywali ich kradzieży.

Gruzin przyznał się do kradzieży woluminów z BUW i wskazał zleceniodawcę

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, w ramach współpracy międzynarodowej, także na wniosek strony polskiej, powołano Międzynarodowy Zespół Śledczy, JIT "Puszkin", który koordynuje śledztwa w tej sprawie. We wrześniu Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała jednego z członków szajki, Gruzina Mikhaila Z., który przebywa w litewskim areszcie. Tym razem przyznał się on do kradzieży wszystkich starodruków z BUW (wcześniej zaprzeczał) i zeznał, że działał na zlecenie Rosjanina, który wskazywał, które książki ma kraść i w jakiej kolejności. On też organizował potem sprzedaż książek w Rosji, m.in. na aukcjach organizowanych w Domu Aukcyjnym "Litfond" w Moskwie i Petersburgu. Świadkowie zidentyfikowali niektóre wystawiane tam dzieła jako skradzione z Polski.

„Podejrzany Mikheil Z. wyjaśnił, że zapisywał się jako czytelnik biblioteki i przeglądał podobne stare książki na terenie bibliotek narodowych lub uniwersyteckich w innych stolicach europejskich, w tym w Pradze i Wilnie. Aktualnie trwa weryfikacja zakresu współpracy podejrzanego Mikheila Z. z pozostałymi podejrzanymi w sprawie, którzy według ustaleń śledztwa tworzyli gruzińską zorganizowaną grupę przestępczą ukierunkowaną na kradzieże XIX-wiecznych książek rosyjskojęzycznych z państw europejskich i ich przemyt do nabywców w Rosji” – przekazał prok. Skiba.