Skradzione z BUW rosyjskie woluminy warte 500 tys. euro

Z BUW skradziono 80 woluminów o szacunkowej wartości 500 tys. euro

Rektor szacuje, że skradziono ok. 80 woluminów, ale „ustalenia rzeczywistej skali strat są wciąż w toku”. I dodaje, że do podobnych kradzieży dochodziło w bibliotekach łotewskich i estońskich.

Rektor podaje też szacunkową wartość strat poniesionych przez BUW. W wydanym oświadczeniu stwierdził, że według informacji przekazywanych przez dyrektor BUW „wartość skradzionych 8 woluminów kształtuje się w przedziale 900–1600 zł za tom (taką właśnie wartość utraconych tytułów wskazano w zgłoszeniu do organów ścigania), podczas gdy ceny aukcyjne tych pozycji sięgają nierzadko od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy euro za egzemplarz (np. jeden z ukradzionych pierwodruków Puszkina wylicytowano 22 grudnia ub.r. za 30 tys. 500 euro)”. Obecnie szacowana wartość skradzionych ok. 80 pozycji (wg aktualnych cen aukcyjnych) przekracza 500 tys. euro, a „przecież wciąż trwa audyt zbiorów, niezakończona jest również finalna wycena strat” – dodał rektor uczelni.

O kradzieży z biblioteki UW stało się głośno we wtorek, gdy rektor zdecydował odwołać w trybie natychmiastowym wieloletnią dyrektor tej instytucji Annę Wołodko. Prof. Alojzy Z. Nowak poinformował, że straciła ona stanowisko w związku z „brakiem sprawowania odpowiedniego nadzoru nad zbiorami BUW oraz niewdrożeniem odpowiednich środków zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych BUW”. Rektor poinformował też o powołaniu „komisji ds. wyjaśnienia obecnej sytuacji w BUW”. Zlecił również audyt zasad procedur i zasad wypożyczania zbiorów bibliotecznych i polecił wzmocnienie ich nadzoru.

Petycja w obronie odwołanej dyrektor BUW

Anna Wołodko opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że stanowisko straciła również jej zastępczyni ds. zbiorów specjalnych Katarzyna Ślaska. Zapowiedziała, że wspólnie z zastępczynią prawdopodobnie zdecydują się na proces sądowy w sprawie powrotu do pracy i przywrócenie dobrego imienia. Wyjaśniła, że przyczyną jest kradzież książek. Według dyrektor BUW zniknięcie pierwszych ośmiu woluminów rosyjskich publikacji z XIX wieku została odkryta w połowie października. „Ktoś zostawił na stanowisku pracy okładki, a w nie włożone atrapy oryginalnych wydań. Po sprawdzeniu okazało się, że takich atrap zwróconych do magazynu jest więcej. Według dotychczasowych ustaleń podmieniono ok. 80 woluminów” - napisała. Dodała, że kradzież mogła zostać dokonana na zlecenie domów aukcyjnych i antykwariatów działających na rynku rosyjskim, bowiem do podobnej kradzieży rosyjskojęzycznych publikacji doszło w łotewskiej Bibliotece Narodowej. O kradzieży została poinformowana policja oraz prorektor UW.

W obronie odwołanej dyrektor Wołodko i jej zastępczyni zbierane są podpisy pod petycją.