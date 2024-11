Rosja najstarsza w historii. Przybywa emerytów, brakuje pracowników, budżet trzeszczy

Społeczeństwo rosyjskie starzeje się coraz szybciej, za czym idzie konieczność zwiększenia wydatków publicznych na świadczenia emerytalno-rentowe. Ministerstwo pracy Rosji opracował strategię działania na rzecz osób starszych do roku 2030.

Reklama

Młodzi rosyjscy emeryci

Obecnie kobiety mogą w Rosji przejść na emeryturę mając 55 lat, a mężczyźni 60. Na dzień 1 stycznia 2024 r. w Rosji żyło 44,6 mln obywateli 55+ z nich 34,6 mln stanowiły osoby w wieku ponad produkcyjnym (powyżej 55 lat w przypadku kobiet i powyżej 60 lat w przypadku mężczyzn), co stanowi 23,7 proc. ogółu ludności kraju, pisze „Russkaja Gazieta”.

Czytaj więcej Gospodarka Gospodarka Rosji jedzie na oparach. To oficjalne stanowisko Banku Rosji Prezeska Banku Rosji przyznała w parlamencie, że niemal wszystkie zasoby, jakie są w rosyjskiej gospodarce, zostały już wykorzystane. Stagnacja i wysoka inflacja są nieuchronne.

Według Rosstatu, biorąc pod uwagę utrzymujące się podwyższanie wieku emerytalnego, do 2030 roku liczba takich obywateli zmniejszy się do 32,9 mln osób. Kolejnym niepokojącym rosyjskie władze zjawiskiem jest wysoka umieralność mężczyzn. Ma to związek nie z prowadzoną przez Putina wojną, ale głównie z pijaństwem i z chorobami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu. Obecnie na 1000 mężczyzn powyżej 65. roku życia przypada 1869 kobiet w tym wieku.

Starzenie się rosyjskiego społeczeństwa zwiększa obciążenie fiskalne osób w wieku produkcyjnym: jeśli w 2016 r. na 1000 takich obywateli przypadało 413 osób starszych, to na początku 2024 r. było ich już 471. A rąk do pracy w Rosji ubywa. Tempo zastępowania emerytów młodymi pracownikami jest ujemne. Do 2030 roku liczba Rosjan w wieku 30–39 lat zmniejszy się o 8 mln osób, a wzrost populacji w wieku 15–24 lat wyniesie zaledwie 3 mln osób.