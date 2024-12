Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli

Zadłużenie na świecie wzrosło po 9 miesiącach 2024 r. o ponad 12 bln dolarów do rekordowej sumy prawie 323 bln - podał Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF). Duże deficyty budżetowe wskazują, że długi krajów mogą zwiększyć się do 2028 r. o jedną trzecią do 130 bln. Pełne dotrzymanie celów redukcji emisji spalin może oznaczać dodatkowe 38 mld dolarów doliczone do światowego zadłużenia w 2028 r.