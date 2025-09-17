Wyrok TSUE z 4 września 2025 r. (skarga C-225/22), wydany na skutek pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, jest kolejnym, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraził stanowisko dotyczące przesłanek uznania składu orzekającego za sąd spełniający wymogi niezawisłości, bezstronności i uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy. Został wydany w trybie art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przy zachowaniu konsekwencji orzeczniczej i dokonanej przez Trybunał oceny prawnej składu sędziowskiego złożonego z sędziów SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w poprzednich orzeczeniach (np. w sprawach C-487/19), TSUE rozpoznał pytania prejudycjalne dotyczące skutków uchylenia (po skardze nadzwyczajnej) przez SN w składzie pięciu sędziów IKNiSP oraz dwóch ławników prawomocnego wyroku SA (z 2006 r.) i przekazania sprawy SA do ponownego rozpoznania.