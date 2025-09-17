Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Marlena Pecyna: Praworządność w praktyce, czyli kilka uwag po wyroku TSUE

Orzeczeniem z 4 września 2025 r. TSUE przypomniał dobitnie, że praworządność nie obejmuje li tylko kwestii statusu sędziów powołanych w określonej procedurze. Chodzi przede wszystkim o sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

Publikacja: 17.09.2025 05:30

Marlena Pecyna: Praworządność w praktyce, czyli kilka uwag po wyroku TSUE

Marlena Pecyna: Praworządność w praktyce, czyli kilka uwag po wyroku TSUE

Foto: Adobe Stock

Marlena Pecyna

Wyrok TSUE z 4 września 2025 r. (skarga C-225/22), wydany na skutek pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, jest kolejnym, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraził stanowisko dotyczące przesłanek uznania składu orzekającego za sąd spełniający wymogi niezawisłości, bezstronności i uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy. Został wydany w trybie art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przy zachowaniu konsekwencji orzeczniczej i dokonanej przez Trybunał oceny prawnej składu sędziowskiego złożonego z sędziów SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w poprzednich orzeczeniach (np. w sprawach C-487/19), TSUE rozpoznał pytania prejudycjalne dotyczące skutków uchylenia (po skardze nadzwyczajnej) przez SN w składzie pięciu sędziów IKNiSP oraz dwóch ławników prawomocnego wyroku SA (z 2006 r.) i przekazania sprawy SA do ponownego rozpoznania.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Ewa Szadkowska: Pieniądze winy nie zmyją, czyli o mediacji w sprawach karnych
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Pieniądze winy nie zmyją
Jarosław Gwizdak: To co w końcu zdecydował TSUE w sprawie neosędziów?
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: To co w końcu zdecydował TSUE?
Joanna Parafianowicz: AI to jedynie narzędzie. Jak młotek
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: AI to jedynie narzędzie. Jak młotek
Jacek Zaleśny: Obywatelstwo polskie niczym klapki na bazarze – dla każdego?
Rzecz o prawie
Jacek Zaleśny: Obywatelstwo polskie niczym klapki na bazarze – dla każdego?
Agata Koschel-Sturzbecher: Pozwy uciszające: czy nowa ustawa da skuteczną ochronę?
Rzecz o prawie
Agata Koschel-Sturzbecher: Pozwy uciszające: czy nowa ustawa da skuteczną ochronę?
Reklama
Reklama
e-Wydanie