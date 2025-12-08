Rzeczpospolita
(Nie)Krótka historia prezydenckich wet. Czy Karol Nawrocki idzie na rekord

Od momentu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na stanowisko prezydenta RP, czyli od 6 sierpnia 2025 roku, głowa państwa zawetowała 17 ustaw. - Nie mam z tego wielkiej radości - twierdzi.

Publikacja: 08.12.2025 11:34

Karol Nawrocki

Foto: PAP, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest znaczenie prezydenckiego weta w kontekście działań Karola Nawrockiego?
  • Jakie ustawy stały się przedmiotem weta prezydenta Nawrockiego w pierwszych miesiącach jego kadencji?
  • Jaką rolę pełni portal wetomat.pl w dokumentowaniu działalności prezydenta?
  • Jakie były poprzednie przypadki użycia prawa weta przez innych prezydentów Polski?
  • Na czym opiera się uzasadnienie prezydenta Nawrockiego dla wet poszczególnych ustaw?

Aby dokumentować działalność prezydenta, rządząca koalicja stworzyła więc stronę internetową pod nazwą wetomat.pl, gdzie odnotowywane jest każde prezydenckie weto. Bo choć Karol Nawrocki zapewniał w rozmowie z RMF FM, że wetowanie nie sprawia mu „wielkiej radości” i każde jest efektem „odpowiedzialności za Polskę”, to w ciągu pierwszych stu dni swojej prezydentury zawetował więcej ustaw niż jego poprzednicy w tym samym czasie.

– Te rozwiązania, które są dla Polski dobre, spotykają się z moją otwartością, z otwartością mojej Kancelarii i biorę za nie odpowiedzialność – oświadczył.

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki i szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki
Polityka
Zbigniew Bogucki: Prezydent Karol Nawrocki współpracuje z rządem. Twardo, wetami

Weta Karola Nawrockiego

Z prawa do prezydenckiego weta Karol Nawrocki skorzystał po dwóch tygodniach od zaprzysiężenia.

21 sierpnia zawetował Ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw,ustaw, czyli tzw. ustawę wiatrakową. Wyjaśniając powody swojego sprzeciwu Nawrocki nazwał rządowy projekt „rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu – nie tylko względem Prezydenta Rzeczypospolitej, ale także względem społeczeństwa”. Choć ustawa zawierała przepisy dotyczące zamrożenia cen energii, Nawrocki zakwestionował przede wszystkim prawo do lokowania wiatraków w odległości 500 m od zabudowań, co według niego „nie jest rzeczą akceptowalną społecznie”.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Weta prezydenta Karola Nawrockiego to bardziej weta Konfederacji niż PiS

25 sierpnia z prezydenckim wetem spotkały się: Nowelizacja niektórych ustaw w celu deregulacji w energetyce, nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego i Ordynacji podatkowej oraz nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Uzasadniając  weto do ustawy o pomocy Ukraińcom, zdaniem prezydenta zapewniającej obywatelom tego kraju „uprzywilejowane traktowanie”, Nawrocki powołał się na swoje hasło wyborcze - „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Kierując się tą dewizą, zapewniając jednocześnie o otwarciu na pomoc dla obywateli Ukrainy, zaproponował własny projekt tej ustawy, m.in. wydłużający proces przyznawania obywatelstwa RP z 3 do 10 lat, zrównujący symbol banderowski z symbolami nazistowskimi oraz prawo do zasiłku 800+ tylko dla obywateli Ukrainy pracujących w Polsce i odprowadzających tu podatki.

Czytaj więcej

Weto prezydenta Karola Nawrockiego (na zdjęciu) ogranicza w czasie przepisy specustawy, która legali
Komentarze
Bogusław Chrabota: Zła decyzja prezydenta w sprawie 800+. Karol Nawrocki wywrócił system

27 sierpnia - dwa weta: Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. Zawetował też nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin – w tym przypadku zakwestionował zawartą w ustawie konieczność prowadzenia przez rolników elektronicznej dokumentacji z zakresie środków ochrony roślin. Jego zdaniem ustawa naruszała interes grupy rolników wykluczonych cyfrowo, szczególnie starszych.

29 sierpnia Karol Nawrocki odmówił podpisania Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, tzw. lex Kamilek. W uzasadnieniu stwierdził, że zastąpienie wymaganych dotąd w instytucjach pracujących z dziećmi zaświadczeń z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestrującym m.in. skazanych pedofilów) oświadczeniami odpowiedniej treści. Nawrocki zauważył, że choć takie oświadczenie składane miałoby być pod groźbą odpowiedzialności karnej, to instytucja, której byłoby przedstawiane, nie ma możliwości jego weryfikacji.

16 października – prezydenckie weto wobec nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która miała uznać etnolekt (odmiana językowa właściwa dla jakiejś wyodrębnionej grupy etnicznej, postrzegana jako wyznacznik jej tożsamości – red.) wilamowski za język regionalny. Karol Nawrocki miał wątpliwości, czy regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, opartych na badaniach lingwistycznych, a nie wyłącznie natury symbolicznej lub politycznej.

Czytaj więcej

Wilamowice to nie tylko język, ale też unikalne stroje
Archiwum
Skiöekumt y Wymysoü*

6 listopada prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nawrocki argumentował, że przepisy w niej zawarte nie chronią obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych, a przeciwnie – grożą pojawieniem się negatywnych praktyk rynkowych.

7 listopada – to dzień, w którym Karol Nawrocki ogłosił weto do 4 ustaw – ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry oraz do trzech nowelizacji: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uzasadniając sprzeciw wobec powstania nowego parku narodowego, Nawrocki stwierdził, że przepisy „budzą obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego”. Ocenił też, że brakuje analiz skutków dla inwestycji infrastrukturalnych w regionie.

Czytaj więcej

Krzysztof Bosak
Polityka
Krzysztof Bosak: uważam, że prezydent Karol Nawrocki powinien wetować więcej
27 listopada to weto do nowelizacji Kodeksu wyborczego i ustawy o CIT. W pierwszym przypadku głowa państwa zakwestionowała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego, twierdząc, że „nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicą rodzi poważne ryzyko” braku pełnej kontroli nad procesem wyborczym.

Nowelizacja ustawy o CIT, według prezydenta, m.in. „wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa”.

1 grudnia Karol Nawrocki wetuje ustawę o rynku kryptoaktywów. W obszernym uzasadnieniu głowa państwa twierdzi m.in., że „zamiast zapewnić przejrzyste zasady funkcjonowania rynku, ustawodawca wprowadza dodatkowe, niespotykane w innych krajach UE regulacje, wysokie sankcje karne (...), czyniąc polską regulację jedną z najbardziej restrykcyjnych w całej Unii Europejskiej, co obniży konkurencyjność Polski”. To weto zostało już poddane pod głosowanie – Sejm je przyjął.

2 grudnia prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, tzw. ustawy łańcuchowej. Swoje weto wobec ustawy, której przepisy są bliskie nawet prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, partii, która była pomysłodawcą kandydowania Nawrockiego na najwyższy urząd w państwie, prezydent tłumaczył „oderwaniem od rzeczywistości” proponowanych rozwiązań, np. kojców dla psów „wielkości miejskich kawalerek”.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała uwolnić psy z łańcuchów
Komentarze
Bogusław Chrabota: Polskie psy zakładnikami w wojnie pałaców
Historia prezydenckich wet od 1989 roku

Wojciech Jaruzelski – pierwszy prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu, przy którym strony ustaliły ustanowienie takiego urzędu. Jaruzelskiego – wcześniej od listopada 1995 r. przewodniczącego Rady Państwa, Zgromadzenie Narodowe przewagą 2 głosów wybrało na 6-letnią wówczas kadencję 19 lipca 1989 r.. 31 grudnia tego samego roku stanowisko głowy państwa, w drodze ustawy o zmianie Konstytucji RP, zostało przemianowane na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Stanowisko to Wojciech Jaruzelski pełnił do 22 grudnia 1990 r..

Podczas swojej prezydentury Jaruzelski skorzystał z prawa weta raz – zawetował ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Lech Wałęsa – pierwszy prezydent RP pochodzący z wyborów powszechnych. Podczas 5-letniej kadencji (12.1990-12.1995) zawetował 27 ustaw.

Aleksander Kwaśniewski – sprawował władzę przez dwie kadencje, od grudnia 1995 do grudnia 2005 roku. W tym czasie użył prawa weta wobec 35 ustaw.

Lech Kaczyński – jego kadencja trwała od grudnia 2005 do 10 kwietnia 2010, przedwcześnie zakończyła ją katastrofa smoleńska. W ciągu niespełna 5 lat Kaczyński zawetował 18 ustaw (za rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego jedną, pozostałe za rządu Donalda Tuska).

Bronisław Komorowski – prezydent w latach 2010-2015. W tym czasie skorzystał z prawa weta czterokrotnie.

Andrzej Duda – drugi prezydent w historii RP, który władzę sprawował przez dwie kadencje – od 2015 do 2025 r.. Jego prezydentura zbiegła się w znacznej części z rządami Zjednoczonej Prawicy (2025-2023), w tym czasie Duda skorzystał z prawa weta 9 razy. Od grudnia 2023 roku, czyli od momentu objęcia władzy, do zakończenia kadencji w sierpniu 2025, Duda zawetował 6 ustaw.

Osoby Aleksander Kwaśniewski Andrzej Duda Bronisław Komorowski Lech Kaczyński Lech Wałęsa Wojciech Jaruzelski Karol Nawrocki
