Inny śledczy, spoza Warszawy, po lekturze zarządzenia stwierdził natomiast, że takie podejście prokuratury będzie dobre do pierwszej afery, w której okaże się, że prokuratura pochopnie umorzyła postępowanie bez przeprowadzenia sekcji. A wtedy będzie trzeba przeprowadzać ekshumację. – I kto będzie wtedy odpowiadał? Prokurator okręgowy, który wydał takie zarządzenie, czy jednak prokurator referent? – pyta retorycznie nasz rozmówca.

Prokurator okręgowy: „sekcje zwłok były zlecane zbyt pochopnie”

Tymczasem prok. Michał Mistygacz, prokurator okręgowy w Warszawie, tłumaczy, że duża część sekcji zwłok zarządzana jest nie wtedy, gdy istnieją jakiekolwiek przesłanki do tego, by podejrzewać udział osób trzecich, lecz gdy po prostu nie można ustalić przyczyny śmierci lub nie została wystawiona karta zgonu przez personel medyczny.

– Nie można też abstrahować od faktu, że ZMS nie jest w stanie wykonywać tylu sekcji co przedtem, co wynika z wewnętrznych problemów tej instytucji. Pytanie, czy będziemy przeprowadzać sekcje jedynie wtedy, gdy jest to uzasadnione kodeksowo. Jeśli decyzje w tym względzie będą podejmowane nonszalancko, to wtedy Prokuraturze Okręgowej potrzebne byłyby dodatkowe 2 mln zł. Nie można czynić prokuraturze zarzutu, że dba też o interes finansów publicznych i o to, by środki, które są w naszej gestii były wydatkowane racjonalnie – mówi „Rz” prok. Mistygacz. Dodaje, że zdarzają się też takie sytuacje, w których prokurator nie jedzie w ogóle na miejsce zdarzenia, oględziny przeprowadza policja, a zwłoki od razu są wysyłane do ZMS, by wykluczyć udział osób trzecich.

– To zła praktyka, którą należy ukrócić. Dzięki nowym zasadom powinniśmy ograniczyć liczbę przypadków otwierania zwłok tylko do tych spraw, w których jest to racjonalnie uzasadnione. Wiele lat prowadziłem postępowania przeciwko życiu i zdrowiu i wiem, że zdecydowana większość przeprowadzonych sekcji wykazuje, że do śmierci nikt się nie przyczynił. Nie zgodzę się z tym, że w każdym przypadku nie da się tego stwierdzić na wstępnym etapie. Po prostu wymaga to trochę większego zaangażowania prokuratorów zanim wydadzą postanowienie o wykonaniu sekcji zwłok – uspokaja szef Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

– Na pewno będziemy dążyli do tego, by prokurator pozostawał niezależny w zakresie zarządzenia sekcji. W PO w Warszawie powołano zespół we współpracy z biegłymi ZMS, mający na celu wypracowanie dobrych praktyk, które byłyby zgodne z aktualną wiedzą z zakresu medycyny sądowej (jak np. rozszerzenie diagnostyki o pośmiertne badanie tomografem). Nie zapominajmy, że ludzie umierają przede wszystkim z przyczyn naturalnych, a nie w wyniku przestępstwa. A w Polsce jest przecież ponad 400 tys. zgonów rocznie. Nie bez znaczenia dla tej materii pozostają kwestie kulturowe i religijne warunkujące podejście naszego społeczeństwa do poszanowania godności zmarłych, a bezrefleksyjne zarządzanie sekcji zwłok kłóci się z prawem bliskich do szybkiego pochówku zmarłych i przeżycia żałoby – konkluduje PO w Warszawie.