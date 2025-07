– Jeśli chodzi o ulżenie konsumentom, to sposoby podawane przez prezesa wydają się dosyć dziwne – komentuje prof. Witold Orłowski z Akademii Vistula. – Myślenie, że banki po opodatkowaniu zysków miałyby starać się obniżać swoje marże i zyski, by płacić mniejszą daninę, jest naiwną logiką. To tak nie działa, zwykle jest odwrotnie – przedsiębiorstwa po prostu przenoszą koszty podatków na klientów – wyjaśnia Orłowski.

Jego zdaniem niefortunnie też brzmi wypowiedź o „karze” dla konsumentów za wysokość stóp procentowych. – Przecież to nie jest kwestia kary czy nagrody, to kwestia kosztów pieniądza wynikających z uwarunkowań rynkowych. A jeśli mielibyśmy zastanawiać się nad relatywnie wysokimi marżami kredytowymi, to służą temu zupełnie inne instrumenty – podkreśla prof. Orłowski.

Jak zwiększyć dostępność kredytów

– Idea ucywilizowania rynku mieszkaniowego i kredytów hipotecznych w Polsce jest nam bardzo bliska – podkreśla Kamil Sobolewski, ekspert rynków finansowych i główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP. Jego zdaniem potrzeba tu jednak rozwiązań systemowych, a nie doraźnych prób „łatania” problemów.

– Z wypowiedzi prezesa UOKiK-u najbardziej podobał mi się pomysł wprowadzenia jednolitego wzorca umowy kredytowej, która mogłaby w pewnym sensie stać się standardem rynkowym i podstawą do wprowadzenia kredytów ze stałą stopą procentową – podkreśla Sobolewski. W raporcie „Jak zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków”, eksperci Pracodawców RP proponują kredyty hipoteczne bez dopłat państwa, o stałej stopie 5 proc., z prawem do wcześniejszej spłaty a także z prawem do rezygnacji z kredytu w formule „zwrotu kluczy”.

– Kredyty ze stałym oprocentowaniem całkowicie zdejmują z konsumentów ryzyko stopy procentowej i inflacji, stabilizują też zyski banków – przekonuje Sobolewski. – Przede wszystkim dają pewność co do wysokości rat, eliminują więc też sytuacje, w których klienci porywają się na kredyt, gdy na rynku jest tanio – zaznacza.