W 2025 r. Sbierbank rozpoczął masową redukcję zatrudnienia, która do końca grudnia obejmie ponad 13,5 tysiąca pracowników, podała firma analityczna Frank RG, powołując się na sprawozdania finansowe banku zgodne z zasadami międzynarodowej księgowości.

Sbierbank pozbywa się informatyków

W pierwszym kwartale zatrudnienie w największym banku Rosji, gdzie znajduje się połowa wszystkich depozytów detalicznych kraju, zmniejszyło się o 8600 osób, w drugim kwartale o 3500, a w trzecim o 1400. W rezultacie zatrudnienie w banku spadło do poziomu 2022 r., kiedy Putin rozpoczął swoją agresję na Ukrainę. Wtedy bank zatrudniał 295 900 osób.

Wśród zwolnionych najwcześniej, bo już zimą znaleźli się specjaliści IT banku. Dotyczyło to przede wszystkim segmentu e-commerce i ekosystemów Sber – platformy handlowej MegaMarket, usług dostawczych Samokat i Cooper oraz SberLogistics. Według źródła gazety „Wiedomosti”, zarząd Sbierbanku postawił sobie za cel cięcie kosztów, aby wykazać rentowność.