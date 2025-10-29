Rzeczpospolita
Ekonomia
Masowe zwolnienia w największym banku Rosji. Pracę straci 13,5 tysiąca ludzi

„Nie ma pieniędzy, ale władze to ukrywają” - twierdzą pracownicy Sbierbanku, który do końca roku pozbędzie się co najmniej 13,5 tysiąca zatrudnionych.

Publikacja: 29.10.2025 18:21

Masowe zwolnienia w największym banku Rosji

Masowe zwolnienia w największym banku Rosji

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Iwona Trusewicz

W 2025 r. Sbierbank rozpoczął masową redukcję zatrudnienia, która do końca grudnia obejmie ponad 13,5 tysiąca pracowników, podała firma analityczna Frank RG, powołując się na sprawozdania finansowe banku zgodne z zasadami międzynarodowej księgowości.

Sbierbank pozbywa się informatyków

W pierwszym kwartale zatrudnienie w największym banku Rosji, gdzie znajduje się połowa wszystkich depozytów detalicznych kraju, zmniejszyło się o 8600 osób, w drugim kwartale o 3500, a w trzecim o 1400. W rezultacie zatrudnienie w banku spadło do poziomu 2022 r., kiedy Putin rozpoczął swoją agresję na Ukrainę. Wtedy bank zatrudniał 295 900 osób.

Wśród zwolnionych najwcześniej, bo już zimą znaleźli się specjaliści IT banku. Dotyczyło to przede wszystkim segmentu e-commerce i ekosystemów Sber – platformy handlowej MegaMarket, usług dostawczych Samokat i Cooper oraz SberLogistics. Według źródła gazety „Wiedomosti”, zarząd Sbierbanku postawił sobie za cel cięcie kosztów, aby wykazać rentowność.

„Gospodarka jest w ruinie. Nie ma pieniędzy. Ale wszyscy to ukrywają” – potwierdził opozycyjnemu portalowi „The Bell” informator z bankowego rynku Rosji. Po Sbierbanku fala zwolnień w dziale IT rozprzestrzeniła się na inne duże firmy, w tym VK (rosyjska kalka FB) i MTS (jeden z trzech największych operatorów komórkowych Rosji kontrolowany przez struktury objętego sankcjami oligarchy Aliszera Usmanowa).

Masowe zwolnienia w centrali Sbierbanku. Bank wciąż wykazuje rentowność

W sierpniu Sbierbank zdecydował się zwolnić kolejne 20-25 proc. pracowników moskiewskiej centrali, która zatrudnia około 40 tysięcy osób. Trzecia fala zwolnień może nastąpić przed końcem roku, ogłosił Związek Zawodowy Pracowników IT Rosji.

„Są działy, w których zwolnienia dotyczą wszystkich oprócz kierownika i jednego lub dwóch kluczowych specjalistów; są działy, które całe znikają” – powiedział portalowi CNews specjalista ds. IT w Sbierbanku.

Według innego źródła CNews, zarząd tłumaczy zwolnienia powszechnym wdrażaniem sztucznej inteligencji. „Ale nie sądzę, żeby to była wina sztucznej inteligencji; w rzeczywistości bank tnie koszty” – powiedziało źródło.

Tymczasem Sbierbank dementuje doniesienia o masowych zwolnieniach. „Sbierbank nie planuje redukcji zespołu” – zapewniają w biurze prasowym. Oficjalne dane banku też przeczą temu, co mówią mediom pracownicy. Pomimo rosnącej liczby niespłaconych kredytów, na papierze Sbierbank utrzymuje rentowność: w trzecim kwartale zarobił 448,3 mld rubli, co stanowi wzrost o 9 proc. rok do roku, a w okresie styczeń–wrzesień 1,307 bln rubli (wzrost o 6,5 proc.).

