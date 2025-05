Zainteresowanie korzystaniem ze sztucznej inteligencji w procesie zakupowym widoczne jest we wszystkich grupach wiekowych. Wśród przedstawicieli pokolenia Z (16–27 lat) odsetek osób korzystających z rad AI podczas zakupów wynosi 64 proc., wśród milenialsów (28–43 lata) 49 proc., w generacji X – 29 proc., a wśród baby boomers – 13 proc. Co ciekawe, aż 58 proc. polskich konsumentów jest świadomych tego, że firmy mogą wykorzystywać AI do rekomendowania produktów.

– Obserwując dotychczasowy rozwój modeli sztucznej inteligencji, można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, że już w najbliższych miesiącach czeka nas przełom w postaci cyfrowych agentów, zdolnych do samodzielnego realizowania pełnego procesu zakupowego: od wyboru produktu, przez finalizację transakcji, aż po płatność – mówi Jacek Treder, szef ds. AI w agencji Sales Intelligence, będącej częścią Digitree Group. – Coraz więcej operatorów płatności deklaruje gotowość do integracji takich rozwiązań, co oznacza, że główną barierą mogą okazać się uwarunkowania legislacyjne. Warto podkreślić, że Unia Europejska jako jedyny duży obszar gospodarczy zdecydowała się na uregulowanie technologii opartych na sztucznej inteligencji – dodaje.

Firmy też idą w AI

Jak pisaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej”, choć obecnie 9 proc. firm handlowych już wdraża różne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, to aż 43 proc. już taki proces planuje – wynika z raportu Ambiscale, KODA.AI, Insightland z Grupy Hexe Capoital, w oparciu o badanie polskich firm.

Zaskoczeniem nie jest, że w tego typu wdrożeniach przoduje sektor technologiczny. Już 26 proc. jego przedstawicieli aktywnie realizuje, a taka sama grupa planuje wdrożenie strategii optymalizacyjnych pod kątem AI. Ogólnie 64 proc. firm spodziewa się, że pozycjonowanie w AI stanie się standardem w ich branży w ciągu roku – dwóch lat. 83 proc. badanych firm jest gotowych przeznaczyć budżet na działania w tym obszarze. Jedynie 3 proc. wskazało, że nie dysponuje żadnymi środkami na takie działania.

W raporcie Adyen rodzimi przedsiębiorcy, zapytani o strategie zwiększania przychodów w 2025 r., wskazali inwestycje w sztuczną inteligencję i nowe technologie. 28 proc. planuje inwestować w AI w celu wsparcia sprzedaży i marketingu, a 25 proc. w obszar innowacji produktowych.