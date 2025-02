Kanadyjskie minerały krytyczne nęcą Donalda Trumpa

Takie surowce jak nikiel i lit są potrzebne do produkcji wielu produktów i technologii, od baterii po energię elektryczną i rozwój czystych technologii. Stany Zjednoczone są głównym importerem minerałów krytycznych z Kanady. W 2023 roku 59 procent wyeksportowanych przez Ottawę minerałów trafiło do USA. Jak podaje BNN Bloomberg, około jedna czwarta amerykańskiego zapotrzebowania na uran zaspokajana jest przez kopalnie w Saskatchewan, ponad 80 procent zużywanego potażu pochodzi z Kanady, około 70 procent aluminium w USA dostarczają fabryki w Quebecu i Kolumbii Brytyjskiej. Z kolei nikiel z północnego Ontario jest wykorzystywany przez Amerykanów do produkcji broni.

Duma z bycia Kanadyjczykiem

Wojna handlowa i zapowiedzi ceł na towary sprowadzane z Kanady miałyby skłonić Kanadyjczyków do połączenia się z południowym sąsiadem. Jednak reakcje społeczeństwa na gospodarczy szantaż, jak na razie, są odwrotne. Groźby Donalda Trumpa w połączeniu z hasłami o możliwym „wchłonięciu” północnego sąsiada przez Stany Zjednoczone, wywołały falę patriotyzmu wśród Kanadyjczyków. Sondaż Angusa Reida wskazał, że między grudniem a lutym odsetek mieszkańców, którzy uznali, że są „bardzo dumni” lub „dumni” z bycia Kanadyjczykami, wzrósł o 9 punktów procentowych, z 58 do 67 procent.

Sondaż wykazał też gwałtowny wzrost liczby osób, które deklarują, że są „głęboko emocjonalnie przywiązane do Kanady”. W skali całego kraju – z 49 do 59 procent. Jednocześnie odsetek osób, które twierdzą, że chciałyby, aby Kanada dołączyła do Stanów Zjednoczonych, spadł w tym samym okresie z 6 do 4 procent. Profesor Geneviève Tellier z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Ottawie, cytowana przez kanadyjskiego nadawcę CBC, uważa, że groźba nałożenia ceł przez Trumpa została odebrana jako "atak, a nawet zdrada" i dotknęła "czułej struny", prowokując "falę patriotyzmu".

Kanadyjczycy chcą, by ich kraj stał się bardziej niezależny od USA (91 procent). Obecna sytuacja nakłania też do zmiany myślenia o handlu wewnętrznym. Sondaż pokazuje, że prawie wszyscy Kanadyjczycy (95 procent) uważają, że kraj powinien natychmiast rozpocząć prace nas zniesieniem barier handlowych między prowincjami, zwiększając przepływ towarów krajowych. Kroki w tym kierunku podejmują też politycy. Minister odpowiadająca za handel wewnętrzny, Anita Anand, szacowała, że usunięcie istniejących barier może obniżyć ceny nawet o 15 procent i zwiększyć produktywność nawet o 7 procent.