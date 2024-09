„Cieszymy się ze współpracy z chińskimi przyjaciółmi w dziedzinie produkcji samochodów, gdzie chińscy przyjaciele osiągają wyraźne, całkowicie oczywiste sukcesy i przewagi w walce konkurencyjnej... Cieszymy się ze współpracy i będziemy ją dalej rozwijać” – piał z zachwytu w maju Władimir Putin podczas wizyty w Pekinie.

Chińskie firmy motoryzacyjne nie spieszyły się z budową fabryk w Rosji

Rzeczywistość jest jednak całkowicie inna. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, wszystkie zachodnie koncerny motoryzacyjne bardzo szybko nie tylko przerwały prace, ale też wycofały się z Rosji i zakazały eksportu na ten rynek swojej produkcji. Globalni producenci samochodów byli właścicielami 10 z 21 fabryk samochodów działających w Rosji, a sześć kolejnych, w tym AwtoWAZ i Awtotor, montowało „swoje modele” jak Łada na zachodnich częściach. Dlatego rosyjscy dilerzy wyprzedali wszystko, co mieli w magazynach, a import przez kraje trzecie jak Armenia, Kazachstan czy Chiny, podrożył ofertę o co najmniej 30 proc. i wydrylował rosyjski rynek.

Wbrew oczekiwaniom, chińscy producenci nie rzucili się, by zajmować miejsce zachodnich koncernów. W styczniu 2023 r. trzy chińskie firmy motoryzacyjne zajęły miejsce BMW i Hyundai w montowniach w Królewcu, opuszczonych po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie są to czołowi gracze na rynku aut osobowych. Ich rosyjska produkcja to zaledwie 90 tys. aut rocznie.

Według oficjalnych statystyk, w 2022 roku rosyjski rynek samochodowy zmniejszy się o blisko 70 procent. To najgłębszy spadek w historii. W 2023 r w Rosji sprzedano 116 tys. nowych aut osobowych (dane Awtostat -rosyjskiej firmy monitorującej rynek moto). Dla porównania przed wywołaną przez Putina wojną sprzedano ok. 1,5 mln nowych samochodów.