Nowelizacja przepisów o KSC idzie na rząd. Nadal nie wszystko jest ustalone

Od Donalda Trumpa do Lex Huawei

W projektach przepisów przygotowanych najpierw przez rząd PiS (miały kilka wersji, ostatnia trafiła do Sejmu w lipcu 2023 r., a dwa miesiące później została wycofana, na chwilę przed wyborami parlamentarnymi), a teraz KO, najwięcej kuluarowych dyskusji i aktywności lobbingowej budzą zapisy o tzw. dostawcach wysokiego ryzyka (DWR). Chodzi o podmioty, które dostarczają infrastrukturę i oprogramowanie na potrzeby budowy sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych.

Zapisy te zostały przygotowane za pierwszej kadencji prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. To wtedy administracja prezydenta rozpoczęła otwartą wojnę o prymat technologiczny z Chinami i tamtejszymi koncernami (głównie Huawei), starając się wymóc na sojusznikach poparcie i decyzje. To dlatego o nowelizacji KSC mówi się czasem „lex Huawei”.

Jednak formalnie przepisy nowelizacji KSC nie są wymierzone w konkretny podmiot. Dają jednak polskiemu rządowi narzędzia pozwalające wykluczyć z dostaw firmę uznaną za dostawcę wysokiego ryzyka.

Rząd nie przewiduje odszkodowań

Zgodnie z przepisami, operatorzy telekomunikacyjni, ale nie tylko oni, będą musieli wyzbyć się infrastruktury dostarczonej przez taki podmiot w ciągu kilku lat. Mimo tego z czasem sprawa ta przestała budzić emocje u operatorów telekomunikacyjnych. Pojawiły się w branży nawet głosy, że nowelizacja powinna zostać przyjęta jak najszybciej.

Obowiązek wycofania typów produktów, usług i procesów ICT nie później niż 7 lat od ogłoszenia decyzji lub udostępnienia informacji o niej będą miały „podmioty kluczowe i ważne”. Natomiast określeni przedsiębiorcy telekomunikacyjni – do 4 lat, a usunąć muszą także produkty, usługi i procesy ujęte w wykazie kategorii funkcji krytycznych dla bezpieczeństwa sieci i usług.