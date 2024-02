Ukraina dostanie nowe pieniądze z MFW. Sukces rozmów w Warszawie

— Niemniej jednak kryzys i opóźnienia w dostarczaniu zewnętrznej pomocy finansowej mocno ważą na zaufaniu, więc tempo wzrostu PKB w 2024 roku nieco straci impet i wyniesie 3-4 proc. — uważa Gavin Gray.

Skąd pieniądze dla Ukrainy

Szef misji MFW na Ukrainę podkreślił jednocześnie, że teraz fiskalne wysiłki powinny skupić się na osiągnięciu przychodów, zaś wydatki powinny być pokrywane w miarę możliwości ze środków krajowych.

Jego zdaniem władze ukraińskie są w stanie szybko reagować na wstrząsy i podjęły już działania w celu zaradzenia problemom z płynnością, które pojawiły się na początku roku w wyniku opóźnień w finansowaniu zewnętrznym. Gray podkreślił również ogromne znaczenie terminowej wypłaty zadeklarowanego wsparcia zewnętrznego, prognozowanego na 38 mld dol. w 2024 r. Będzie ono miało kluczowe znaczenie dla finansowania budżetu i utrzymania stabilności makroekonomicznej.

„Przygotowania do obsługi zewnętrznego długu komercyjnego postępują i konieczne jest jego zakończenie do połowy 2024 r., zgodnie z parametrami programu. To, w połączeniu z zapewnieniami wierzycieli i darczyńców (o wysoce preferencyjnym, wyjątkowym finansowaniu w okresie objętym programem) ) oraz średnioterminowa korekta fiskalna oparta na niedawno uruchomionej Krajowej Strategii Podatkowej (NRS)) będą miały kluczowe znaczenie dla przywrócenia obsługi zadłużenia” – czytamy w oświadczeniu MFW. Eksperci funduszu zauważają jednocześnie, że ukraiński rynek walutowy pozostaje stabilny po przejściu w październiku 2023 r. na system kursu charakteryzujący się elastycznym zarządzaniem. — W ramach tego systemu kurs walutowy powinien służyć jako amortyzator wstrząsów i gwarantować stabilność zewnętrzną, zaś złagodzenie polityki walutowej należy przeprowadzać rozważnie i stopniowo, zgodnie ze strategią Narodowego Banku Ukrainy (NBU) — wskazuje Gavin Gray.