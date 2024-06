UE marginalizuje Viktora Orbána. Fidesz obawia się o wynik wyborczy

– Viktor Orbán zawsze grał na podziale opozycji. Teraz po raz pierwszy staje wobec wielkiego ugrupowania opozycyjnego zbudowanego wokół jednego charyzmatycznego przywódcy. To jest projekt, który wcześniej się powiódł w Czechach, Słowacji, Słowacji, a nawet Francji z Emmanuelem Macronem. Wątpię, aby na tym etapie dotychczasowi zwolennicy premiera postawili na Magyara. Jednak wielu z nich dochodzi do wniosku, że Fidesz wcale nie jest nieomylny, nie jest aż tak potężny. I mogą zostać w domu. Niska frekwencja służyłaby zaś przede wszystkim opozycji, której zwolennicy są zmęczeni stanem kraju i przez to bardzo zmobilizowani – mówi „Rz” Daniel Mikecz, ekspert Instytutu Republikon z Budapesztu.

Magyar nie podejmuje polemiki z Orbánem w sprawie stosunku do Rosji. – Gdybym zaczął mówić coś złego o Rosji, natychmiast straciłbym całe poparcie. Przez 10 lat trwa tu pranie mózgów – mówi „Rz”, choć podkreśla, że to Putin jest w tej wojnie „agresorem”. Podobnie gdy idzie o Unię. Choć zapewnia, że jeśli dojdzie do władzy, pójdzie w ślady Donalda Tuska i doprowadzi do uwolnienia około 20 mld euro z Funduszu Odbudowy dla Węgier, jakie od lat są zamrożone, to jednak krytykuje politykę Brukseli wobec swojego kraju. – Orbán może wykorzystywać ataki Unii na praworządność dla mobilizacji swojego elektoratu na Węgrzech. Nie wiem, czemu Bruksela tego nie rozumie – mówi „Rz”.

Nawet ugrupowania skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim nie chcą wchodzić w alians z Fideszem

Kampania Magyara jest skoncentrowana na innej płaszczyźnie. W tym tygodniu objeżdżał miejscowości położone nad brzegiem Balatonu, wskazując, jak członkowie klanu Orbána, wykorzystując korupcyjne mechanizmy, za bezcen przejmują najlepsze hotele i ośrodki wypoczynkowe w kraju. Lider Tisza zorganizował też ciągłe manifestacje przed siedzibą reżimowej telewizji, doprowadzając w końcu do pierwszej debaty z udziałem lidera opozycji od 19 lat. Co prawda każdy z mówców miał do dyspozycji ledwie 8 minut, bo organizatorzy zaprosili do programu przedstawicieli nawet nieliczących się ugrupowań. Jednak wielu widzów choć przez chwilę odkryło, że istnieje świat poza nacjonalistyczną, populistyczną propagandą Orbána.

Eurodeputowani Fideszu, którzy pięć lat temu zostali wyrzuceni z Europejskiej Partii Ludowej, nie chcieli jasno określić, do jakiego ugrupowania w Parlamencie Europejskim przystąpią po wyborach. Czekali, kto zaoferuje im lepsze warunki. Ale teraz sytuacja się odwraca, tym bardziej gdyby Fidesz miał uzyskać mniej niż 10 deputowanych.

– Skrajna prawica stara się budować alians z prawicą tradycyjną. Współdziałanie z Fideszem to uniemożliwia. Dlatego Orbánowi grozi izolacja w europarlamencie – tłumaczy Daniel Mikecz.