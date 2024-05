Wiele z tego, co jest potrzebne do wsparcia Kijowa, w tym dostawy broni, można również zorganizować dwustronnie lub w grupach podobnie myślących

Komentując stanowisko Budapesztu, „FAZ” pisze, że premier Węgier Viktor„Orban zachowuje się w Brukseli jak rosyjski agent”. „Nie da się już w pełni wyjaśnić tej ciągłej obstrukcji motywami wewnątrzpolitycznymi, widać tu pewien światopogląd: Orban dokonał wyboru pomiędzy napadniętą demokracją, która na pewno nie jest bez skazy, ale jest zorientowana na Europę, a agresywną, imperialistyczną autokracją. Fakt, że zdecydował się na Putina, jest zaskakujący choćby tylko na tle historii Węgier” – pisze autor komentarza Nikolas Busse.

Dodaje, że w świetle traktatów UE pozostałe kraje nie mogą nic z tym zrobić. „Powinny jednak przestać użerać się z węgierską kłótliwością na kolejnych z rzędu posiedzeniach Rady. Polityka zagraniczna UE nie jest uwspólnotowiona. Wiele z tego, co jest potrzebne do wsparcia Kijowa, w tym dostawy broni, można również zorganizować dwustronnie lub w grupach podobnie myślących. Ma to długą tradycję w procesie jednoczenia się Europy; strefa Schengen i euro zostały stworzone w ten sposób. Z perspektywy historycznej możemy również z nieco większym spokojem patrzeć w przyszłość z, ponieważ w pewnym momencie Orban przestanie sprawować urząd. Teraz najważniejsze jest zatrzymanie Rosji. Do tego Węgry nie są potrzebne” – konkluduje „FAZ”.