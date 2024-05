– Mamy prawo do refundacji 450 mln euro. Gdy one wpłyną na fundusz modernizacji Wojska Polskiego, będziemy mogli kupić nowy sprzęt. Apelujemy do Węgier o inny sposób na rozwiązanie problemów dwustronnych z Ukrainą – powiedział Sikorski. Jego zdaniem pokazuje to też ograniczenia w polityce jednomyślności UE w sprawach zagranicznych. – Mam nadzieję, że nasi sojusznicy Orbána przemyślą swoje stanowisko – powiedział, odnosząc się do polityków w opozycji w Polsce.

Czytaj więcej Dyplomacja Gabrielius Landsbergis o Węgrach: Nasze decyzje są blokowane przez jeden kraj Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis ostro skrytykował w poniedziałek Węgry za blokowanie decyzji Unii Europejskiej w sprawach zagranicznych, w tym w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Unia Europejska nie jest jednomyślna w sprawie wojny w Strefie Gazy

Ale reguła jednomyślności ogranicza nie tylko skuteczność UE wobec Ukrainy i Rosji. Ciąży też na jej stanowisku wobec Palestyny i Izraela. W ubiegłym tygodniu Hiszpania i Irlandia, w porozumieniu z pozostającą poza UE Norwegią, uznały państwo Palestynę. Zaapelowały też do UE o wywarcie skutecznej presji na Izrael, żeby ten wykonał orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z ostatniego piątku i zatrzymał ofensywę w Strefie Gazy. Na razie Izrael ostentacyjnie to ignoruje, a nie ma międzynarodowych reguł na sankcjonowanie takich zachowań.

– Dlaczego UE była w stanie w przeszłości zmusić Serbię do wykonania międzynarodowych orzeczeń, a w tej sprawie nic nie robi? – pytał w Brukseli dziennikarz jednego z arabskojęzycznych mediów. – Potrzebna jest jednomyślność. A niektóre kraje mają specjalne relacje z Izraelem – przyznał Xavier Bettel, szef MSZ Luksemburga. UE podzielona jest też w sprawie oceny wniosku złożonego przez prokuratora MTK w Hadze o aresztowanie premiera Izraela i jego ministra obrony oraz trzech liderów Hamasu. – Izrael ma demokratyczny rząd, a Hamas to terrorystyczna organizacja. Niedopuszczalne jest ich zrównanie – powiedział Antonio Tajani, szef MSZ Włoch.