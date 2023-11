Platforma internetowa X może do końca roku stracić nawet 75 mln dolarów przychodów z reklam. „The New York Times” podał, że dziesiątki dużych firm tymczasowo zawiesiło swoje kampanie marketingowe na platformie X. Ponad 200 firm takich jak Airbnb, Amazon, Coca-Cola i Microsoft na razie zaprzestało wyświetlania reklam w X lub rozważa całkowite zaprzestanie reklamowania się na tej platformie po tym jak w zeszłym tygodniu Elon Musk zatwierdził antysemicki post na platformie. To skłoniło kilka dużych firm, w tym Walt Disney i Warner Bros. Discovery, do natychmiastowego wstrzymania reklam w serwisie zwanym wcześniej jako Twitterem. „The New York Times” pisze również, że X ogłosił w piątek, że planowane przychody z reklam w wysokości 11 mln dolarów są bardzo niepewne.

X gwałtownie traci na wartości

Wycofanie się reklamodawców zdenerwowało Muska. Platforma X pozwała grupę nadzorującą media Media Matters, utrzymując, że organizacja zniesławiła platformę raportem, z którego wynika, że reklamy głównych marek, w tym Apple i Oracle, pojawiały się obok postów wychwalających Adolfa Hitlera i partię nazistowską.

Od czasu przejęcia Twittera (teraz X) przez Elona Muska przychody z reklam platformy internetowej gwałtownie spadają z każdym miesiącem. Coraz mniej popularna wśród użytkowników staje się także sama usługa krótkich wiadomości tekstowych. Jak donoszą media, kilka tygodni temu platforma internetowa przyznała się do gwałtownego spadku wartości, odkąd Musk kupił ją rok temu w październiku 2022 roku, płacąc około 44 mld dolarów. Natomiast spadek z wpływów reklamowych według Reutera jest co najmniej o 55% rok do roku