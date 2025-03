Szyld z logo Twittera wystawiony na sprzedaż. Waży 250 kg

„Rzeczpospolita” znalazła się w finale międzynarodowego konkursu INMA Global Media Awards 2025 w kategorii „Best Use of an Event to Build a News Brand”. Kapituła konkursu doceniła projekt Salonu „Rzeczpospolitej”, który powstał podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, jako przestrzeń unikalnego dialogu pomiędzy biznesem, polityką i światem designu.